Con jonrón de Hays, Rojos vencen 7-4 a los Cardenales y frenan racha de 5 derrotas

AP Noticias
Domingo, 31 de agosto de 2025 15:54 EDT
CARDENALES-ROJOS
CARDENALES-ROJOS (AP)

Austin Hays conectó un jonrón de dos carreras para desempatar el juego y Matt McLain pegó otro por segundo juego consecutivo para respaldar un sólido inicio de Brady Singer, para que los Rojos de Cincinnati vencieron el domingo 7-4 a los Cardenales de San Luis, rompiendo una racha de cinco derrotas y evitando perder la serie por barrida.

El dominicano Elly De La Cruz conectó su 28mo doble al inicio de la quinta entrada contra Andre Pallante (6-13), y Hays lo siguió con su 12do jonrón para tomar ventaja de 5-3.

Hays pegó un doble y anotó con un sencillo de dos outs de Ke’Bryan Hayes para una ventaja de 6-4 en la séptima, y McLain cerró la cuenta con su 13er jonrón, un batazo solitario contra Andre Granillo en la octava.

Singer (12-9) permitió tres carreras y cinco hits en seis entradas con ocho ponches y sin bases por bolas. Tony Santillan ponchó a los tres bateadores que enfrentó en la octava y el puertorriqueño Emilio Pagán hizo lo mismo en la novena para su 26to salvamento.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 2-1 con una anotada y una remolcada. El venezolano William Contreras de 4-1. El cubano César Prieto de 4-1.

Por los Rojos, los dominicanos Noelvi Marte de 4-0, Elly de la Cruz de 5-1 con una anotada.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

