Los 49ers desafían las probabilidades para luchar por el primer puesto de la Conferencia Nacional

Cuando las estrellas defensivas Nick Bosa y Fred Warner sufrieron lesiones al inicio de la temporada, se le comenzaron a desvanecer las oportunidades a los 49ers de San Francisco de competir por el título.

Sin embargo, de alguna manera, los Niners enfrentarán a Seattle en el final de la temporada regular con la oportunidad de asegurar el puesto número 1 en los playoffs de la Conferencia Nacional con una victoria contra los Seahawks.

“Cuando Fred se lesionó, si le hubieras dicho a alguien que estaríamos con marca de 12-4 y luchando en la semana 18 por el primer puesto, estarías absolutamente loco. Nadie te habría creído", admitió el fullback Kyle Juszczyk. “Así que ya ha sido una temporada especial, y una que definitivamente no doy por sentada. Pero no hemos terminado. Tengo toda la confianza del mundo en que podemos lograr esto”.

Los 49ers (12-4) están en posición de obtener la ventaja de casa para la postemporada que terminará con el Super Bowl en su campo el 8 de febrero, después de mantener a raya a los Bears de Chicago en una emocionante victoria 42-38 el domingo por la noche.

Pero tendrán menos días de preparación, ya que el juego contra los Seahawks se movió al sábado para obtener una ventana de televisión nacional.

“Es un gran logro tener la oportunidad de jugar por el primer puesto. Estos muchachos se lo han ganado", aseguró el entrenador Kyle Shanahn. “Tenemos que irnos a la cama temprano y prepararnos para volver porque nos enteramos de que es el sábado, así que va a suceder pronto”.

Brock Purdy superó una intercepción devuelta para touchdown en la primera jugada desde la línea de golpeo para convertirse en el séptimo jugador en la historia en registrar juegos consecutivos con al menos cinco touchdowns combinados por pase y carrera.

Purdy lanzó para 303 yardas y tres anotaciones, incluyendo un pase decisivo cerca del final a Jauan Jennings, y corrió para dos anotaciones para llevar a los 49ers a su sexta victoria consecutiva desde que regresó de una lesión en el dedo del pie.

Purdy ha lanzado para 893 yardas con 11 pases de anotación, dos carreras de touchdown en los últimos tres juegos para San Francisco.

Qué funciona

El juego terrestre. Los 49ers han encontrado su juego terrestre en las últimas semanas después de luchar para generar yardaje consistente por tierra al inicio de la temporada. San Francisco tuvo máximos de la campaña con 200 yardas por tierra y 5,9 yardas por acarreo, ya que Christian McCaffrey lució tan fresco como en toda la temporada a pesar de 399 toques de balón.

Necesita ayuda

La defensiva contra el pase. San Francisco no tuvo capturas ni recuperaciones por tercera vez esta temporada, ya que la defensiva contra el pase nuevamente no generó jugadas importantes ni frenó a la ofensiva contraria. Caleb Williams los venció con dos pases de touchdown profundos en la primera mitad y lanzó para 330 yardas totales. Los 49ers han permitido un índice de pasador de 100,6 en la temporada. Solo dos equipos han llegado a los playoffs en una temporada con un índice de pasador permitido de al menos 100.

