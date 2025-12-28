Posibilidades de playoffs de Tampa Bay disminuyen tras cuarta derrota consecutiva

El apoyador de los Buccaneers de Tampa Bay, Lavonte David, dio un discurso a sus compañeros en el vestuario tras la derrota del domingo 20-17 ante los Dolphins de Miami.

Baker Mayfield quiso mantener el contenido de ese mensaje en privado, pero el quarterback de los tambaleantes Buccaneers indicó que las palabras del veterano dejaron claro que sus posibilidades de llegar a los playoffs aún están vivas.

"Esto es lo que pasa", dijo Mayfield. "Todavía tenemos una oportunidad la próxima semana. Hemos sido bendecidos con una oportunidad la próxima semana, y los muchachos necesitan manejarlo de la manera correcta. Lavonte habló con el equipo después del juego y dio en el clavo, así que tenemos que responder".

Los Buccaneers (7-9) han ganado la NFC Sur los últimos cuatro años y han hecho seis apariciones consecutivas en los playoffs, pero ambas rachas están en peligro debido a una mala racha en la que han perdido siete de sus últimos ocho juegos y cuatro seguidos.

Estuvieron cerca de romper su mala racha el domingo. Después de quedar atrás 17-7 ante los Dolphins, que ya están eliminados de la postemporada, Tampa Bay se acercó a tres puntos con 54 segundos restantes gracias a una recepción de touchdown de cuatro yardas de Mike Evans.

"No lo merecíamos", dijo Evans. "Ellos jugaron como si tuvieran una oportunidad en los playoffs, y nosotros jugamos como si estuviéramos listos para irnos a casa".

Sin embargo, los Bucs aún están vivos en la lucha por la postemporada, con la derrota 27-10 de los Panthers de Carolina ante Seattle el domingo, lo que prepara un enfrentamiento clave en la Semana 18 entre los rivales de división.

Los Buccaneers aún asegurarían su quinto título de división consecutivo y un lugar en los playoffs si vencen a Carolina (8-8) en el final de la temporada regular de la próxima semana para forzar un empate de dos vías. Si Tampa Bay, Carolina y Atlanta empatan todos en 8-9, los Panthers ganarían la división. Los Falcons (6-9) reciben a los Rams el lunes por la noche.

"Tenemos que organizarnos antes de preocuparnos por alguien más", dijo el entrenador de los Buccaneers, Todd Bowles. "Carolina o cualquier otro. Nos estamos disparando en el pie en cada oportunidad. Eso comienza conmigo, tengo que entrenarlos mejor. Tienen que jugar mejor, y luego tenemos que averiguar cómo podemos dejar de cometer nuestros errores para avanzar. Así que si jugamos y hacemos las cosas que hicimos hoy la próxima semana, no iremos a ninguna parte".

Los Buccaneers solo han ganado dos veces desde que vencieron a San Francisco, que va a los playoffs, 30-19 el 12 de octubre, lo que puso a Tampa Bay en 5-1. Cayeron un juego detrás de Carolina en la división tras una derrota 23-20 contra los Panthers la semana pasada.

Mayfield comenzó la temporada en conversaciones para MVP, pero ha tenido dificultades durante esta reciente racha. Ha lanzado una intercepción en cada uno de los últimos cuatro juegos, incluidas dos el domingo, y no ha logrado registrar 200 yardas de pase en cinco de sus últimos siete juegos.

Mayfield, quien lanzó para 145 yardas con un touchdown y una intercepción en Carolina la semana pasada, dijo que espera que jugar en casa le dé a Tampa Bay una ventaja.

"Necesitamos recuperarnos de esto, presionar el botón de reinicio", dijo. "Como dijo Todd, borrarlo. Se trata de nosotros ejecutando. Escuchen, tener una oportunidad en casa para entrar a los playoffs y ganar la división, no lo tendría de otra manera".

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes