Triple de Edgecombe en últimos segundos da a 76ers victoria de 139-136 en alargue sobre Grizzlies

VJ Edgecombe anotó 25 puntos, incluyendo un triple con 1,7 segundos restantes en tiempo extra, para darles el martes a los 76ers de Filadelfia un apretado triunfo de 139-136 sobre los Grizzlies de Memphis.

Tyrese Maxey y Joel Embiid lideraron a los 76ers con 34 puntos cada uno, pero fue Edgecombe, en problemas de faltas al principio, quien llevó a Filadelfia a la victoria durante el cuarto periodo, al anotar 13 puntos en ese lapso. Su tiro de 25 pies aseguró la victoria para Filadelfia, que rompió una racha de tres derrotas consecutivas.

Edgecombe fue la tercera selección general en el draft de junio, procedente de Baylor.

Ja Morant lideró a Memphis con 40 puntos, incluyendo 18 en el cuarto periodo para poner a los Grizzlies de vuelta en el encuentro. Cedric Coward terminó con 28 puntos y 16 rebotes, los máximos números de su carrera.

Los Grizzlies perdieron su segundo duelo consecutivo. El intento de triple de Coward para empatar el juego cuando el tiempo expiraba rebotó en el frente del aro.

El español Santi Aldama y Jaren Jackson Jr. anotaron 15 puntos cada uno. Jackson capturó 12 rebotes.

