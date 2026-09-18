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Xander Bogaerts impulsa un 2do inning de 7 carreras y Padres vencen 9-2 a Rockies

Pat Graham
PADRES-ROCKIES
PADRES-ROCKIES (AP)

Xander Bogaerts conectó un jonrón y un triple impulsor durante una segunda entrada de siete carreras para ayudar a los Padres de San Diego a vencer el jueves por 9-2 a los tambaleantes Rockies de Colorado.

A Bogaerts le faltó un sencillo para completar el cuarto ciclo en la historia de los Padres. Tuvo dos oportunidades, pero se ponchó mirando en la sexta entrada y abanicando para abrir la novena.

Su gran actuación formó parte de una tarde de 15 imparables para los Padres, que ganaron tres de cuatro a Colorado. San Diego se colocó cuatro juegos por delante de Arizona, que no jugó, por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.

Michael King (12-9) se asentó después de permitir un triple abriendo el juego a Jake McCarthy y un sencillo impulsor de Connor Norby. King lanzó seis entradas y permitió dos carreras en su 31ra apertura de la temporada, la mayor cifra del cuerpo de lanzadores.

Tanner Gordon (1-5), de Colorado, permitió 10 hits y siete carreras en tres entradas.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

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