Mike Trout declara que amaba como un hermano a Tyler Skaggs y no vio señales de drogas

Mike Trout, el astro de los Angelinos de Los Ángelos, testificó el martes que amaba a su compañero de equipo Tyler Skaggs como a un hermano y nunca vio signos de consumo de drogas antes de que muriera por una sobredosis durante un viaje del equipo a Texas en 2019.

Trout, tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana y quien este año alcanzó los 400 jonrones en su carrera, subió al estrado en un juicio civil en el sur de California sobre si el equipo de las Grandes Ligas debería ser considerado responsable de que su director de comunicaciones, Eric Kay, le diera a Skaggs una pastilla con fentanilo que llevó a su muerte.

Trout, quien reconoció que no le gustaba hablar en público, contó al tribunal sobre su amistad con Skaggs desde que compartieron habitación como novatos en Iowa y a través de su tiempo jugando para los Angelinos. Ambos fueron seleccionados directamente de la escuela secundaria como adolescentes en 2009: Trout de Nueva Jersey y Skaggs de California.

Skaggs era “muy divertido, extrovertido, agradable de estar cerca” y llevaba un radiocasete como el DJ del equipo, dijo Trout.

Trout también comentó que Kay era bueno en su trabajo, logrando que los jugadores dieran entrevistas y guiándolos sobre qué preguntas podrían hacerles. Sin embargo, en un momento, Trout dijo que un asistente del camerino sugirió que los jugadores deberían dejar de pagarle a Kay por ciertas cosas que realizaba, como recibir pelotazos en la pierna, afeitarse las cejas y comerse un grano de la espalda de Trout, debido a preocupaciones de que el dinero podría usarse para un “mal propósito”.

Trout dijo que había visto a Kay actuando nervioso y sudando y “lo primero que me vino a la mente fueron las drogas”.

Dijo que estaba claro que estaba “usando algo”.

"Simplemente no sabía qué era", dijo Trout al tribunal, agregando que se acercó a Kay y le dijo que si necesitaba algo, que se lo hiciera saber.

El testimonio se produjo en el juicio por una demanda por muerte injusta presentada por la esposa de Skaggs, Carli, y sus padres, quienes sostienen que los Angelinso tomaron una serie de decisiones imprudentes que dieron a Kay acceso a jugadores de Grandes Ligas cuando estaba adicto a las drogas y las distribuía. El equipo ha argumentado que Skaggs también estaba bebiendo en exceso y que sus acciones ocurrieron en su propio tiempo y en la privacidad de su habitación de hotel cuando murió.

El juicio se lleva a cabo más de seis años después de que Skaggs, de 27 años, fuera encontrado muerto en la habitación de un hotel suburbano de Dallas donde se hospedaba. Los Angelinos había viajado para abrir una serie de cuatro juegos contra los Rangers de Texas. Un informe del forense dice que Skaggs se ahogó con su propio vómito y que se encontró una mezcla tóxica de alcohol, fentanilo y oxicodona en su sistema.

Kay fue condenado en 2022 por proporcionar a Skaggs una pastilla de oxicodona falsificada con fentanilo y sentenciado a 22 años en una prisión federal. Su juicio penal federal en Texas incluyó el testimonio de cinco jugadores de MLB que dijeron haber recibido oxicodona de Kay en varios momentos entre 2017 y 2019, los años en que se le acusó de obtener pastillas y dárselas a los jugadores de los Angelinos.

La familia busca 118 millones de dólares por las ganancias perdidas de Skaggs, compensación por dolor y sufrimiento y daños punitivos contra el equipo.

Skaggs había sido un habitual en la rotación de abridores de los Angelinos desde finales de 2016 y luchó repetidamente con lesiones durante ese tiempo. Anteriormente jugó para los Diamondbacks de Arizona.

Después de la muerte de Skaggs, la MLB llegó a un acuerdo con la asociación de jugadores para comenzar a realizar pruebas de opioides y remitir a aquellos que den positivo a la junta de tratamiento.

Además de Trout, otros jugadores, incluido el lanzador Wade Miley, ex de los Angelinos y actualmente con los Rojos de Cincinnati, también podrían testificar en lo que se espera sea un juicio de varias semanas en Santa Ana, California.