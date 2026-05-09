Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Jonrón de Rooker y labor de Civale en 5 entradas dan triunfo a A's 6-2 ante Orioles

ATLÉTICOS ORIOLES
ATLÉTICOS ORIOLES (AP)

Brent Rooker conectó un jonrón de tres carreras en la tercera entrada, y los Atléticos vencieron el sábado 6-2 a los Orioles de Baltimore.

Aaron Civale (4-1) lanzó cinco entradas sin permitir carreras para los A's. Shane Baz (1-4) permitió cinco carreras en 4 2/3 entradas por Baltimore, que perdió por octava vez en 10 juegos y recibió abucheos del público local.

Nick Kurtz conectó dos dobles por los A's y ahora se ha embasado en 33 juegos consecutivos. Abrió la primera entrada con un doble y luego anotó con un sencillo de Shea Langeliers.

Baltimore llenó las bases sin outs en la quinta, pero Civale salió del apuro ante algunos de los bateadores más temibles de los Orioles. Adley Rutschman se ponchó, y Pete Alonso y el dominicano Samuel Basallo conectaron elevados cortos.

El bateador emergente Colton Cowser rompió la blanqueada con un sencillo de dos carreras en la octava. Colby Thomas impulsó la última carrera de los A's con un sencillo en la novena entrada.

Relacionados

Jacob Wilson, de los Atléticos, impugnó sin éxito terceros strikes cantados tanto en la segunda como en la tercera entrada, lo que significó que el equipo ya no pudo solicitar más revisiones ABS después de eso. ___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in