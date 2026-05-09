Harbaugh considera primer minicampamento con Giants un ensayo más que competencia

Con la temporada de la NFL y su primer partido oficial como entrenador de los Giants de Nueva York a más de cuatro meses de distancia, John Harbaugh se está tomando las cosas con calma.

La segunda y última sesión del minicampamento de novatos el sábado careció de contacto físico. Harbaugh quiere que las selecciones del draft entre las 10 primeras, Arvell Reese y Francis “Sisi” Mauigoa, y el resto de los jugadores involucrados entiendan que no se trata de un campamento competitivo, sino de una oportunidad para prepararse para la siguiente fase de los entrenamientos de temporada baja.

“Este no es un campamento en el que intentas salir ahí y hacer jugadas. En realidad no hay jugadas que hacer. Es un campamento tipo ensayo. Vamos a hacer, por así decirlo, el baile del fútbol americano. No estamos compitiendo realmente unos contra otros”, afirmó Harbaugh.

Eso llegará más adelante, cuando los veteranos se integren a las actividades organizadas del equipo, el minicampamento obligatorio y luego el campamento de entrenamiento, que comienza a finales de julio en The Greenbrier, en West Virginia. Tras 18 temporadas con los Ravens de Baltimore, Harbaugh está aportando un enfoque deliberado a su nuevo desafío, y las verdaderas pruebas aún están muy lejos.

“La verdadera competencia llega en los partidos de pretemporada. Ahí es cuando puedes decir que es lo más competitivo. Diría que es como una rampa hacia eso”, señaló Harbaugh.

Harbaugh aporta peso y autoridad porque ha ganado el Super Bowl y llevó a Baltimore a los playoffs 12 veces. También estuvo en la postemporada en otras seis ocasiones como asistente en Filadelfia.

Con los Eagles, Harbaugh trabajó con el defensive back Rod Hood, y los Giants seleccionaron en la segunda ronda a su sobrino Colton Hood, un cornerback procedente de Tennessee. El minicampamento de novatos fue la primera oportunidad de Colton Hood de estar en el campo con Harbaugh.

“Mi tío me dijo qué esperar, y fue todo lo que esperaba”, comentó Hood cuya intercepción —arrancándole el balón de las manos al corredor de pruebas Miles Davis— fue lo más destacado del sábado. “Simplemente es un entrenador duro, a la antigua, pero ama a sus jugadores. Quiere que sean grandes, así que es ese tipo de amor duro”.

Giants tienen una competencia de pateadores

Harbaugh proviene de equipos especiales, así que no debería sorprender que él y la directiva estén animando los próximos meses con una competencia de pateo. Dominic Zvada, de Michigan, fue contratado como agente libre no reclutado para competir por el puesto contra Ben Sauls, quien ya estaba en el equipo, y el veterano incorporado Jason Sanders.

“Patearemos goles de campo, creo, en una de cada dos prácticas. Puede que los estemos pateando en cada práctica porque tenemos a tres tipos para patear, y veremos cómo se define”, añadió Harbaugh.

Zvada convirtió el 95,5% de sus intentos de gol de campo en 2024, el mejor porcentaje del país, y luego apenas el 68% la temporada pasada. Con 1,91 metros (6 pies 3 pulgadas), Zvada es “grande para un pateador”, indicó Harbaugh, y además tiene una pierna potente.

“Más que nada, la consistencia. Hace un buen trabajo avanzando hacia el campo a través de la patada, y por eso tiende a patear un balón recto de manera consistente. Si haces eso, probablemente tengas una oportunidad”, añadió Harbaugh.

Arvell Reese impresiona temprano

Que Reese siguiera disponible cuando a los Giants les tocó elegir con la quinta selección fue algo inesperado, y ahora están comenzando el proceso de lo que el gerente general asistente Brandon Brown llamó maximizar las capacidades del producto de Ohio State.

Lo ven como un linebacker del lado débil, no como un pass rusher por el borde como muchos otros equipos, y la primera impresión de Reese en el minicampamento de novatos fue muy buena.

“Capta las cosas muy rápido. Muy serio, muy aplicado con las asignaciones. No creo que se equivocara en una sola asignación durante los dos días, lo cual es genial de ver”, destacó Harbaugh.

Odell Beckham Jr. sigue en el limbo

Aún no se ha concretado un contrato desde que el receptor Odell Beckham Jr. entrenó con Nueva York el mes pasado, y puede que no se concrete en absoluto. Harbaugh dijo que habló con Beckham tres o cuatro veces durante la última semana mientras el jugador de 33 años entrena en Arizona, y no dio a entender que hubiera algo inminente.

“Tiene que ser lo correcto para ambas partes. Estoy bastante seguro de que puede integrar un equipo en la National Football League ahora mismo, pero ¿puede marcar una diferencia? Es algo que él quiere hacer. ¿Su cuerpo va a aguantar de la manera en que él quiere que aguante? Y todas esas cosas son preguntas que hay que responder para cualquiera a esa edad”, señaló Harbaugh.

Beckham no juega un partido de la NFL desde el 8 de diciembre de 2024.

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