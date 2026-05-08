Marlins vencen 4-3 a Orioles por error de tiro en la 9na y evitan barrida

Joe Mack anotó la carrera de la victoria en la novena entrada gracias a un error en un tiro del antesalista Coby Mayo, y los Marlins de Miami superaron el jueves 4-3 a los Orioles de Baltimore.

Los Marlins evitaron la barrida en la serie y cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Mack, ascendido desde las ligas menores el lunes, conectó un doble con dos outs ante Andrew Kittredge (0-1) antes de que el venezolano Javier Sanoja pegara un rodado hacia tercera. Mayo dejó escapar la pelota y luego hizo un tiro descontrolado a la primera base, lo que permitió que Mack anotara.

Pete Alonso empató el juego por Baltimore en la octava con un sencillo impulsor que extendió a ocho juegos su racha de hits más larga de la temporada. Terminó la serie en Miami con cuatro imparables, seis carreras impulsadas y un jonrón.

Calvin Faucher (3-2) lanzó una novena entrada en blanco para llevarse la victoria.

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