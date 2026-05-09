Raley logra grand slam y jonrón de 3 carreras; Marineros vencen 12-8 a Medias Blancas

Luke Raley impuso un récord personal con siete producidas al batear su primer grand slam y un jonrón de tres carreras para conducir el viernes a los Marineros de Seattle a una victoria por 12-8 sobre los Medias Blancas de Chicago.

Josh Naylor también conectó un cuadrangular de tres carreras y el dominicano Julio Rodríguez puso a Seattle al frente de manera definitiva con un leñazo en el inicio del quinto capítulo.

El novato de Chicago Munetaka Murakami se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en disparar un jonrón en el primer juego de ocho series consecutivas. Pegó un cuadrangular solitario ante Emerson Hancock (3-1) en la primera entrada.

Fue el 15º jonrón de Murakami, con lo que empató al cañonero de los Yankees Aaron Judge en el liderato de las Grandes Ligas.

Eddie Murray, miembro del Salón de la Fama, conectó jonrón en el juego inaugural de siete series consecutivas por Baltimore en 1987.

Raley conectó un lanzamiento de Sean Burke (2-3) en cuenta de 0-2 para un grand slam en la tercera entrada, lo que le dio a los Marineros una ventaja de 5-1. Seattle anotó su primera carrera en el segundo inning, cuando Cole Young recibió un pelotazo con las bases llenas.

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