Jonrón de 3 carreras de Monasterio da a Cerveceros su 14.ª victoria consecutiva, 6-5 sobre Rojos

El venezolano Andruw Monasterio conectó un jonrón de tres carreras en la undécima entrada y los Cerveceros de Milwaukee ganaron su 14º juego consecutivo, un récord de la franquicia, al superar el sábado 6-5 a los Rojos de Cincinnati.

Fue la 13ª serie consecutiva que los Rojos han perdido ante Milwaukee.

El dominciano Elly de la Cruz anotó con un elevado de sacrificio en la undécima y su compatriota Noelvi Marte conectó un jonrón en solitario para reducir la diferencia a una carrera.

Matt McLain bateó profundo al jardín central, pero Brandon Lockridge atrapó la pelota para el último out.

Trevor Megill (4-2) permitió una carrera y un hit, ponchando a dos en la décima. Nick Mears consiguió su primer salvamento de la temporada.

El zurdo de los Rojos, Joe La Sorsa (0-1), permitió tres carreras y tres hits.

Por los Cerveceros, los venezolanos William Contreras de 5-2, Monasterio de 1-1 con una anotada y tres producidas. El dominicano Steward Berroa de 1-0.

Por los Rojos, los dominicanos De la Cruz de 4-1 con una anotada, Miguel Andújar de 5-2, Santiago Espinal sin turno pero con una remolcada, Marte de 5-2 con una anotada y una producida.

