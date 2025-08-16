Goodman batea jonrón en victoria de Rockies, 4-3 sobre Diamondbacks

Hunter Goodman conectó un jonrón, Victor Vodnik recetó un par de ponches en la novena entrada y los Rockies de Colorado superaron el viernes 4-3 a los Diamondbacks de Arizona.

Goodman conectó su 25º jonrón, un cuadrangular en solitario contra Brandon Pfaadt (12-8) en la primera entrada para poner a los Rockies al frente.

Tanner Gordon (3-5) permitió tres carreras con cinco hits en cinco entradas para llevarse la victoria. En su última salida, admitió diez carreras con 12 hits en cuatro innings y dos tercios, en una derrota por 13-6 ante Pfaadt y los Diamondbacks en Phoenix.

Jimmy Herget ponchó a cuatro en dos innings, y el dominicano Juan Mejía ponchó a dos en la octava para preparar el quinto salvamento de Vodnik.

Tyler Freeman conectó un triple por Colorado al inicio de la quinta entrada y anotó con un doble de Jordan Beck cuando había dos outs.

El dominicano Ketel Marte conectó un sencillo al inicio de la sexta entrada por Arizona y Corbin Carroll le siguió con un boleto de cuatro lanzamientos para poner fin a la faena de Gordon. McCarthy conectó un sencillo contra Herget para acercar a los Diamondbacks a una carrera.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Geraldo Perdomo de 4-0, Marte de 3-1 con una anotada. El cubano Lourdes Gurriel Jr.de 4-1 con una anotada.

Por los Rockies, el dominicano Warming Bernabel de 3-1. El cubano Yanquiel Fernández de 3-0 con una remolcada.

