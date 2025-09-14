Jonrón de 2 carreras de Tatis inicia racha de 4 cuadrangulares; Padres apalean 11-3 a Rockies

Fernando Tatis Jr. y su compatriota dominicano Manny Machado batearon sendos jonrones, al igual que Jackson Merrill y Bryce Johnson, para respaldar a Dylan Cease y llevar el sábado a los Padres de San Diego a una paliza de 11-3 sobre los Rockies de Colorado.

Machado y el también quisqueyano Ramón Laureano impulsaron tres carreras cada uno por los Padres, quienes se recuperaron de una derrota de 4-2 sufrida el viernes por la noche y tienen la oportunidad de ganar la serie de cuatro juegos este domingo.

San Diego llegó al duelo con una desventaja de dos juegos y medio respecto de los Dodgers de Los Ángeles, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional. Los Padres controlan actualmente el segundo de los tres boletos de comodín a los playoffs en la Liga Nacional.

Los Rockies tienen el peor récord en las mayores con 41-108.

Cease (8-11) mantuvo a los Rockies en una carrera y cinco hits durante seis entradas. Recetó seis ponches para alcanzar 201 en la temporada.

Es su quinta campaña consecutiva con más de 200 ponches.

Las nueve carreras fueron más de las que los Padres anotaron en los cuatro juegos anteriores combinados.

El novato de los Rockies, Bradley Blalock (1-5), duró solo tres entradas, en las cuales permitió tres jonrones.

Una noche después de poncharse cuatro veces, Tatis conectó un cuadrangular de dos carreras entre el jardín derecho y el central con dos outs en la segunda entrada, su 22º jonrón. Machado sacudió un jonrón por segunda noche consecutiva cuando abrió la tercera entrada con su 25º.

Merrill disparó su cuadrangular con dos outs en esa entrada. Johnson, bateando de emergente por Tatis, disparó un cuadrangular de dos carreras contra el dominicano Angel Chivilli en la octava, su primero de la temporada.

Machado agregó un sencillo de dos carreras en la cuarta y Laureano pegó un doble de dos carreras, ambos contra el venezolano Antonio Senzatela.

Por los Rockies, los venezolanos Ezequiel Tovar de 3-0, Orlando Arcia de 4-0. El cubano Yanquiel Fernández de 3-0.

Por los Padres, los venezolanos Luis Arráez de 5-2 con dos anotadas, Elías Díaz de 4-2 con dos anotadas. Los dominicanos Tatis de 3-2 con dos anotadas y dos producidas, Machado de 3-2 con dos anotadas y tres producidas, Laureano de 3-1 con tres remolcadas.