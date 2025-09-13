Novato Crim conecta 1er hit en las mayores, un jonrón, y Rockies se imponen 4-2 a Padres

Blaine Crim conectó un jonrón de tres carreras, a una distancia estimada de 439 pies, para lograr su primer hit en las Grandes Ligas, y los Rockies de Colorado se impusieron el viernes 4-2 sobre los Padres de San Diego.

Kyle Farmer disparó un cuadrangular al siguiente lanzamiento de JP Sears y Tanner Gordon se combinó con tres relevistas para limitar a los Padres a cinco hits.

Así, los colistas Rockies derrotaron a un equipo que está en la contienda por los playoffs.

Los Rockies anotaron por primera vez en cinco juegos en San Diego esta temporada. Colorado, que tiene el peor récord en las mayores con 41-107, fue superado 16-0 en una barrida de tres juegos en abril y abrió esta serie de cuatro juegos con una derrota de 2-0 el jueves por la noche.

Los Padres comenzaron la noche dos juegos y medio detrás de los Dodgers de Los Ángeles en la División Oeste de la Liga Nacional y cuatro duelos por delante de los Mets de Nueva York en la carrera por el segundo de los tres comodines del Viejo Circuito.

Sears (8-11) ponchó a siete en tres entradas antes de permitir sencillos de Hunter Goodman y Jordan Beck al abrir la cuarta. Con dos outs, Crim, un novato de 28 años, conectó el primer lanzamiento que vio de Sears y envió la pelota al segundo nivel del graderío del jardín izquierdo.

Farmer conectó el siguiente lanzamiento de Sears a una distancia estimada de 408 pies, hasta el bullpen de los Padres entre el jardín izquierdo y el central. Fue su octavo vuelacercas.

El dominicano Manny Machado sacudió un jonrón de 415 pies contra Gordon (6-6) con dos outs en la primera entrada, para su primer hit en cinco juegos. Fue su 24º cuadrangular.

Por los Rockies, los venezolanos Ezequiel Tovar de 4-0, Orlando Arcia de 4-3.

Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis Jr. de 4-0, Machado de 3-2 con dos anotadas y una empujada, Ramón Laureano de 4-0. Los venezolanos Luis Arráez de 4-1, Freddy Fermín de 2-0.