Jokic anota 26 y Murray suma 24 para guiar a Nuggets hacia victoria 130-112 sobre Suns
Nikola Jokic anotó 26 puntos, Jamal Murray agregó 24 y los Nuggets de Denver se alejaron al final para vencer el sábado 130-112 a los Suns de Phoenix.
Los Nuggets, candentes en el disparo, acertaron 22 de 38 triples (57.9%) —encestando diez en la primera mitad y 12 en la segunda para un flujo constante de ofensiva. Tim Hardaway Jr. anotó 23 puntos desde el banquillo y atinó siete de 11 desde detrás del arco.
Jokic —quien apenas jugó en el último cuarto— embocó sus siete tiros de campo y agregó diez asistencias y nueve rebotes. Se quedó así a las puertas de su undécimo triple-doble de la temporada.
Denver amplió su ventaja a 96-85 al entrar en el cuarto periodo después de encestar ocho triples en el tercero. Los Suns redujeron el déficit a nueve al inicio del cuarto, pero los Nuggets respondieron con los siguientes 12 puntos para construir una cómoda ventaja de 110-89.
Los Nuggets se recuperaron de la derrota sufrida el viernes por la noche ante los Spurs de San Antonio. Los Suns han perdido tres de cuatro.
Dillon Brooks lideró a los Suns con 27 puntos al atinar 10 de 18 disparos. Devin Booker anotó 24, convirtiendo 14 de 15 tiros libres.
_____
Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes