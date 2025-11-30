Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Jokic anota 26 y Murray suma 24 para guiar a Nuggets hacia victoria 130-112 sobre Suns

AP Noticias
Domingo, 30 de noviembre de 2025 01:01 EST
NUGGETS-SUNS
NUGGETS-SUNS (AP)

Nikola Jokic anotó 26 puntos, Jamal Murray agregó 24 y los Nuggets de Denver se alejaron al final para vencer el sábado 130-112 a los Suns de Phoenix.

Los Nuggets, candentes en el disparo, acertaron 22 de 38 triples (57.9%) —encestando diez en la primera mitad y 12 en la segunda para un flujo constante de ofensiva. Tim Hardaway Jr. anotó 23 puntos desde el banquillo y atinó siete de 11 desde detrás del arco.

Jokic —quien apenas jugó en el último cuarto— embocó sus siete tiros de campo y agregó diez asistencias y nueve rebotes. Se quedó así a las puertas de su undécimo triple-doble de la temporada.

Denver amplió su ventaja a 96-85 al entrar en el cuarto periodo después de encestar ocho triples en el tercero. Los Suns redujeron el déficit a nueve al inicio del cuarto, pero los Nuggets respondieron con los siguientes 12 puntos para construir una cómoda ventaja de 110-89.

Los Nuggets se recuperaron de la derrota sufrida el viernes por la noche ante los Spurs de San Antonio. Los Suns han perdido tres de cuatro.

Relacionados

Dillon Brooks lideró a los Suns con 27 puntos al atinar 10 de 18 disparos. Devin Booker anotó 24, convirtiendo 14 de 15 tiros libres.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in