Vassell anota 33 puntos y Spurs vencen 139-136 a Nuggets para avanzar en la Copa NBA

Devin Vassell anotó un máximo de temporada de 33 puntos gracias a que acertó siete de nueve tiros de tres puntos y los Spurs de San Antonio avanzaron a los cuartos de final de la Copa NBA con una victoria de 139-136 sobre los Nuggets de Denver el viernes por la noche.

Julian Champagnie añadió un mejor registro de temporada con 25 puntos para ayudar a los Spurs a remontar un déficit de 18 unidades en el tercer cuarto y entregar a los Nuggets, ganadores de seis consecutivos como visitantes, su tercera derrota consecutiva en casa.

Los Spurs encestaron 30 de 32 tiros libres y anotaron 30 puntos a partir de 17 pérdidas de balón de los Nuggets.

Jamal Murray lideró a Denver con 37 tantos, Cam Johnson añadió 28 y Nikola Jokic 21. Murray se convirtió en el quinto jugador en la historia de la franquicia en superar los 10.000 puntos en su carrera.

Jokic mostró otra asistencia impresionante, detrás de la espalda, esta vez a Spencer Jones para una canasta en el segundo cuarto mientras Denver construía una ventaja de 74-59 al medio tiempo.

Ambos equipos estaban con bajas, con la estrella de los Spurs Victor Wembanyama (pantorrilla) y Stephon Castle (cadera) fuera, y los Nuggets sin los titulares Aaron Gordon (isquiotibiales) y Christian Braun (tobillo).

Sin Wembanyama, los Spurs dependieron de sus tiros exteriores y ocho jugadores encestaron al menos un triple.

Los Nuggets utilizaron un ataque de 23-6 para terminar la primera mitad con una ventaja de 15 puntos, y un rápido triple de Murray para abrir el tercer cuarto aumentó la ventaja de Denver a 18 puntos, pero San Antonio dominó el cuarto y solo estaba detrás 104-103 al entrar en el último cuarto.

Murray encestó tres canastas rápidas en los minutos iniciales para convertirse en el quinto jugador en la historia de la franquicia en superar los 10.000 puntos en su carrera, uniéndose a Alex English, Jokic, Dan Issel y Carmelo Anthony.

