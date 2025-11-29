Thunder logra su 11ª victoria consecutiva, mejora a 19-1 y vence a Suns 123-119 en Copa NBA

Shai Gilgeous-Alexander anotó 37 puntos y repartió ocho asistencias para que el Thunder de Oklahoma City superara el viernes 123-119 a los Suns de Phoenix, con lo cual avanzó a la fase de eliminación directa de la Copa NBA.

Gilgeous-Alexander consiguió 15 puntos en los últimos siete minutos, al atinar cuatro de cinco tiros para ayudar a que el Thunder, campeón defensor de la liga, ganara su undécimo partido consecutivo y se convirtiera en el quinto equipo en la historia de la NBA en comenzar con un registro de 19-1. Terminó 4-0 en el Grupo A del Oeste.

Chet Holmgren sumó 23 puntos y ocho rebotes por Oklahoma City.

Jalen Williams contabilizó 11 puntos y ocho asistencias en su regreso tras una cirugía de muñeca. Jugó 29 minutos e hizo tres de 12 tiros.

El base/alero All-Star se sometió a una cirugía en julio para reparar un ligamento desgarrado en su muñeca derecha y a un procedimiento de seguimiento para retirar un tornillo que causaba irritación.

Gilgeous-Alexander ha anotado al menos 20 puntos en 92 duelos consecutivos, igualando a Wilt Chamberlain con la segunda racha más larga en la historia de la NBA. Chamberlain es el primero con 126 encuentros consecutivos.

Collin Gillespie anotó 24 puntos para Phoenix, que también avanzó a la ronda de los ocho mejores. Devin Booker sumó 21 puntos y ocho rebotes, mientras que Dillon Brooks anotó 19 puntos.

