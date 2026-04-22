Johnson gana el premio al Sexto Hombre del Año de la NBA, superando a Jaquez Jr. y Hardaway Jr.

Keldon Johnson fue el suplente decisivo de los Spurs de San Antonio esta temporada.

Jugó los 82 partidos, todos saliendo desde la banca, y se convirtió en apenas el segundo jugador de la NBA en la última década en conseguirlo. Fue el primer integrante de los Spurs en anotar 1.000 puntos como reserva en una temporada. Y durante todo el año, San Antonio lo presentó como el mejor suplente de la liga.

Los votantes parecieron estar de acuerdo — y los Spurs tienen otro ganador de un premio.

La NBA anunció a Johnson como el Sexto Hombre del Año el miércoles por la noche, uniéndose a Manu Ginobili en 2008 como los únicos Spurs en ganar ese galardón. Es el primer premio individual de la NBA para Johnson, quien formó parte del equipo olímpico de Estados Unidos que ganó el oro en los Juegos de Tokio en 2021.

“Fui titular durante mucho tiempo. Ahora, es mi momento de salir desde la banca. Simplemente sigo analizando el juego, salgo desde el banquillo, entro ahí y hago lo mío”, declaró Johnson en ESPN.

Los otros finalistas fueron Jaime Jaquez Jr., de Miami; y Tim Hardaway Jr., de Denver. El mexico-estadounidense Jaquez lideró a todos los reservas puntos y en partidos de doble dígito para el Heat, mientras que Hardaway encabezó a todos los reservas con 205 triples y fue cuarto en anotación para los Nuggets.

Hardaway y Jaquez empataron en el noveno lugar en 2024. Hardaway también fue quinto en 2021, 10mo en 2017 y empató en el 13er puesto como novato en 2014.

Fue la culminación de una racha de dos años como pocas para Johnson, quien ha disputado 159 partidos en las últimas dos temporadas — siempre saliendo desde el banquillo. Ningún otro jugador de la NBA ha participado ni de cerca en tantos partidos sin ser titular en ese lapso.

“Quería ser parte de algo especial aquí en San Antonio. Sabía que, para realmente ser lo mejor para nuestro equipo, salir desde el banquillo probablemente era mi mejor posibilidad. Al principio, fue duro. Tuve que (controlar) mi ego y poner al equipo primero. Después de eso, el cielo era el límite”, comentó Johnson.

Fue el tercer premio que la NBA ha entregado en esta postemporada, el segundo ganado por los Spurs y el primero con verdadera intriga sobre quién iba a ganar.

San Antonio vio cómo Victor Wembanyama se convirtió el lunes en la primera selección unánime en la historia como Jugador Defensivo del Año. Y el martes, el vigente MVP Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City, fue nombrado Jugador Clutch del Año — al recibir 96 de los 100 votos posibles para el primer lugar.

El ganador del Premio a la Deportividad de la liga se anunciará el jueves, con un jugador de cada división — Bam Adebayo, de Miami (Sureste), Harrison Barnes, de San Antonio (Suroeste), Gilgeous-Alexander (Noroeste), Al Horford, de Golden State (Pacífico), T.J. McConnell, de Indiana (Central) y Derrick White, de Boston (Atlántico) — seleccionados como finalistas. Ese premio lo votan los jugadores, no el panel de medios que decide a la mayoría de los otros ganadores.

El premio al Jugador Más Mejorado — Nickeil Alexander-Walker, de Atlanta, Deni Avdija, de Portland, o Jalen Duren, de Detroit — se dará a conocer el viernes.

Otros premios que vienen, pero cuyas fechas de anuncio aún no se han revelado, son Entrenador del Año (J.B. Bickerstaff, de Detroit; Mitch Johnson, de San Antonio; o Joe Mazzulla, de Boston), Novato del Año (VJ Edgecombe, de Filadelfia; Cooper Flagg, de Dallas; o Kon Knueppel, de Charlotte) y MVP (Gilgeous-Alexander, Wembanyama o Nikola Jokic, de Denver).

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