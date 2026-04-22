Juan Soto regresa y los Mets buscan frenar penosa racha de 12 derrotas

Juan Soto ha vuelto a la alineación de los Mets de Nueva York, y vaya si lo necesitan.

El astro dominicano fue reincorporado de la lista de lesionados de 10 días, con unos Mets en picada y que afrontaron el juego del miércoles por la noche contra los Mellizos de Minnesota en el Citi Field sumidos una racha de 12 derrotas consecutivas.

Soto, quien se perdió 15 juegos por una distensión en la pantorrilla derecha, estaba previsto para batear segundo como bateador designado.

Para abrir un lugar en el roster, el receptor suplente Hayden Senger fue enviado a la sucursal de Triple A en Syracuse tras la derrota del martes por 5-3 ante Minnesota.

Nueva York (7-16) ha sido superado 67-22 durante la mala racha, bateando para .194 y con un porcentaje de slugging de .284. El desplome comenzó con una derrota 7-2 ante Arizona el 8 de abril.

Soto salió de forma prematura de una victoria 10-3 en San Francisco el 3 de abril, y los Mets ganaron sus siguientes tres encuentros sin él antes de caer en picada. Es su peor racha desde que perdieron 12 juegos seguidos en agosto de 2002.

Nueva York no había perdido 13 seguidos desde una racha de 15 derrotas en agosto de 1982. El récord del club es de 17 descalabros consecutivos durante la temporada inaugural de la franquicia en 1962.

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