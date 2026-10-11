Joe Brady de los Bills se ve reflejado en Sean McVay de los Rams en la NFL

Mientras Joe Brady en Buffalo navega la turbulencia de emociones y las responsabilidades adicionales que conlleva ser entrenador en jefe de la NFL por primera vez, todavía a sus 30 años, cuenta con un oído empático en Los Ángeles.

El entrenador de los Rams, Sean McVay, puede comprender lo que está viviendo su homólogo de los Bills, después de haber estado en una situación similar no hace mucho.

“Bienvenido al tormento, Joe”, comentó McVay esta semana, al recordársele que Brady inicia esta temporada como el entrenador más joven de la liga y con los Rams (2-2) recibiendo a los Bills (3-1) el lunes por la noche.

McVay estaba a 12 días de cumplir 31 años en enero de 2017 cuando fue contratado por los Rams, convirtiéndose en el entrenador en jefe más joven de la era del Super Bowl.

McVay, tan agradecido estaba por la oportunidad, que el ganador del Super Bowl de 2021 suele recordar los obstáculos imprevistos que encontró —“Ni siquiera sabía de qué cosas debía preocuparme”, señaló— al reconstruir una franquicia que había pasado 12 años sin clasificar a los playoffs.

El camino por delante para Brady, quien cumplió 37 años el mes pasado, podría ser comparativamente más empinado.

Asumir el mando de un contendiente

Ascendido para reemplazar a Sean McDermott en enero, Brady heredó un equipo contendiente con un quarterback de élite en Josh Allen, y el defecto persistente de quedarse corto en los playoffs.

Brady asumió las expectativas desde el inicio y no se ha desviado de su objetivo de exigir más a un equipo con marca de 3-1 que ahora viene de sufrir su primera derrota.

“El resultado no debería determinar cómo me siento al respecto”, declaró Brady el lunes, un día después de una derrota 29-26 ante Nueva Inglaterra.

“Hay un estándar con el que jugamos. Y o estamos jugando a ese estándar o no”, añadió. “Y miren, puede que nunca alcancemos lo que eso es. Pero es mi trabajo marcar el tono de manera constante”.

Los Bills tienen mucho que corregir con una ofensiva que ha acumulado siete pérdidas de balón (tres intercepciones y cuatro balones sueltos) en sus dos partidos más recientes, y una defensa renovada que aún no termina de cuajar y que además lidia con lesiones.

Tras tres partidos en casa, los Bills se dirigen al oeste, donde se quedarán la próxima semana, con encuentros en Los Ángeles y luego en Las Vegas.

Los Rams enfrentan sus propios problemas tras un inicio 2-2 en el que remontaron para anotar 14 puntos en los últimos cuatro minutos de una victoria 24-20 en Filadelfia el fin de semana pasado.

“Sabemos que necesitamos jugar un fútbol consistentemente más limpio para llegar adonde queremos llegar. Si hay algo que diría con el tiempo que he pasado en esta liga, es que es una liga semana a semana. ¿Cómo puedes construir cierta continuidad?”, expresó McVay. ___

El escritor independiente de AP Dan Greenspan contribuyó a esta historia desde Los Ángeles.

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