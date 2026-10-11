Drake Maye logra 5 TD y los Patriots arrollan 45-17 a los Raiders
Drake Maye lanzó cuatro pases de touchdown y corrió para otra anotación, y los Patriots de Nueva Inglaterra arrollaron el domingo 45-17 a los Raiders de Las Vegas.
Maye completó 26 de 34 pases para 374 yardas en el segundo partido de su carrera con más de 300 yardas por aire. Dos touchdowns fueron para Pop Douglas y uno cada uno para Hunter Henry y Kyle Williams. Rhamondre Stevenson añadió una carrera de anotación.
Maye es el primero en lograr partidos consecutivos con al menos tres pases de touchdown para Nueva Inglaterra desde Tom Brady en 2018. También fue el primer partido de Maye esta temporada sin una pérdida de balón. Anotó con una carrera de 3 yardas.
Los Patriots (3-2) terminaron con un máximo de la temporada de 536 yardas y forzaron un balón suelto pese a jugar sin el receptor lesionado Mack Hollins y los esquineros Christian Gonzalez y Carlton Davis III.
Kirk Cousins completó 19 de 28 pases para 243 yardas con un touchdown a Brock Bowers que igualó el marcador para los Raiders (3-2) al inicio, pero Las Vegas no volvió a llegar a la zona de anotación hasta el cuarto periodo, después de haber anotado al menos 26 puntos en cada uno de sus primeros cuatro partidos.
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