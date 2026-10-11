Bienvenido de vuelta, Irving anota 17 puntos con los Mavs juego desde marzo del 2025

Kyrie Irving esperó casi 600 días para regresar a la NBA, pero no pasó mucho tiempo para que anotara nuevamente con los Mavericks de Dallas.

Irving anotó una bandeja invertida en la primera posesión del partido el domingo por la noche, marcando el tono para que terminara como máximo anotador del equipo con 17 puntos en la victoria en el encuentro de pretemporada 132-115 sobre los Rockets de Houston en Macao, China.

Fue la primera acción de juego de Irving desde que se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda el 3 de marzo de 2025.

“Fue simplemente impresionante”, manifestó a los reporteros el entrenador de Dallas, Dusty May, en una conferencia de prensa posterior al partido. “Su condición física, su condición mental, y luego — lo he dicho desde la primera vez que lo vi en un entrenamiento — es un artista. Es un músico de jazz... No esperaba que jugara así de bien después de estar tanto tiempo fuera”.

Irving encestó 6 de 13 tiros en poco menos de 22 minutos; además, repartió tres asistencias y capturó dos rebotes. Dallas ganó el salto inicial, y el vigente novato del año, Cooper Flagg, habilitó a Irving en el ala derecha. Irving no dudó: atacó hacia la línea de fondo y luego anotó con una bandeja invertida.

La banca de los Mavericks empezó a celebrar de inmediato, y también se notó el rugido del público en China —donde los Rockets son uno de los equipos más populares, principalmente por la superestrella china, figura histórica del equipo e integrante del Salón de la Fama del Baloncesto, Yao Ming.

“Agradecido de que Dusty cantara la primera jugada para mí. Ya tenía la mente decidida: simplemente atacar”, dijo Irving. “Me imaginaba cómo iba a salir, soñaba con cómo iba a salir y me alegra haberme quitado eso de encima. Estoy increíblemente agradecido también con mis compañeros y su apoyo, y verlos levantarse de la banca para celebrarme, eso siempre se siente bien. Y Dios es verdaderamente el más grande. Así que poder rendir a un alto nivel, eso se sintió increíble”.

Irving se perdió toda la temporada pasada, así que habían pasado poco más de 20 meses desde la última vez que jugó un partido.

El nueve veces All-Star promediaba 24,7 puntos para Dallas cuando se lesionó hacia el final de la temporada 2024-25, y cualquier cifra cercana a esa este año sin duda sería un impulso bienvenido para una franquicia que llegó a las Finales de la NBA en 2024, pero se perdió cada una de las dos últimas postemporadas.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP