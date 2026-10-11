Texans adquieren al receptor Marvin Harrison Jr. de Cardinals y buscan reforzar el ataque

Los Texans de Houston lograron una gran victoria el domingo ante los Titans de Tennessee y luego recibieron una noticia aún mayor después: la ofensiva sumó al receptor abierto Marvin Harrison Jr. en un canje con los Cardinals de Arizona.

Los Texans también recibieron una selección de séptima ronda del draft de 2027 en el acuerdo, mientras que los Cardinals sumaron selecciones de segunda y sexta ronda de 2027, según múltiples reportes. El traspaso reúne a Harrison con el quarterback C.J. Stroud, quien fue su compañero universitario en Ohio State.

El entrenador de los Texans, DeMeco Ryans, anunció el canje después de la victoria de su equipo por 26-3 sobre los Titans. Houston (1-4) concretó el acuerdo pese a estar a tres partidos de distancia en la AFC Sur, detrás de Jacksonville.

“Canjeamos por Marvin Harrison”, manifestó Ryans para cerrar su conferencia de prensa en Nashville. “¡Nos vemos!”

El receptor de los Texans Nico Collins celebró el canje, que resultó más sorprendente por el momento en que se dio que por la transacción en sí.

“¿Eso es oficial? ¿Es oficial? Eso es lo que hay. Está genial, hermano”, comentó Collins. “Me alegra que esté aquí. Otro creador de jugadas, otra capacidad. Pongámonos a trabajar”.

Harrison —la selección número 4 de 2024— ha tenido más de dos temporadas decepcionantes en Arizona. El jugador de 24 años estuvo en la lista de inactivos de los Cardinals el domingo mientras el equipo buscaba concretar un canje.

La producción de Harrison, de 1,91 metros (6 pies 3 pulgadas) y 100 kilos (220 libras), se desplomó en los primeros cuatro partidos de esta temporada, con apenas cinco recepciones para 85 yardas y un touchdown. Los Texans esperan encontrar la manera de sacar el máximo provecho de Harrison, a quien se consideraba ampliamente un prospecto “imperdible” tras una brillante carrera universitaria con los Buckeyes.

El entrenador de primer año de los Cardinals, Mike LaFleur, y el quarterback Jacoby Brissett han respaldado a Harrison pese a su escaso uso, al señalar que está haciendo todo lo posible para ser productivo. Pero el surgimiento de Michael Wilson —quien tuvo su primera temporada con 1.000 yardas por recepción el año pasado— y la presencia del ala cerrada All-Pro Trey McBride hicieron que Harrison pasara a un segundo plano en la ofensiva de LaFleur.

Harrison es hijo del miembro del Salón de la Fama del fútbol americano profesional Marvin Harrison, quien fue seleccionado ocho veces al Pro Bowl con los Indianapolis Colts.

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Los periodistas independientes de AP Teresa Walker y Jeremy Gover, en Nashville, Tennessee, contribuyeron a este despacho.

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