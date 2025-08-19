Los Yankees recuperan a Stanton y Judge prueba su brazo, confirma Boone

Giancarlo Stanton regresará a la alineación de los Yankees de Nueva York en el jardín derecho el martes después de perderse tres juegos debido a lo que el equipo describió como molestias generales.

El manager Aaron Boone anunció el retorno de Stanton en entrevista a la estación de radio WFAN y también proporcionó una actualización sobre Aaron Judge.

Boone expresó que no hay un cronograma para el regreso de Judge al campo, quien podría no volver a estar completamente saludable esta temporada.

“No creo que lo veamos lanzando como lo hace normalmente en ningún momento de este año, pero está bien”, manifestó Boone. “Tenemos que sentir que puede salir y protegerse a sí mismo”.

Judge ha estado limitado a bateador designado desde que fue activado de la lista de lesionados el cinco de agosto.

“No lo sé todavía”, dijo Boone sobre el regreso de Judge al campo. “Lo que he dicho es que estoy esperando a que los entrenadores digan: ‘Pulgares arriba’. Se espera que hoy vuelva a lanzar a larga distancia, así que no lo espero aquí en Tampa. ¿Podría ser en Boston? Tal vez. Simplemente no lo sé todavía”.

Los Yankees vienen de barrer la serie de tres juegos ante los Cardenales de San Luis y tienen una ventaja de tres juegos para el último puesto de comodín de la Liga Americana.

Ofensivamente, estarán satisfechos si Judge puede simplemente seguir siendo productivo en el plato. Comenzó la semana bateando .333 con 39 jonrones, 91 carreras impulsadas y un OPS de 1.134, todos entre los líderes de la liga. Su jonrón del domingo fue su primer hit de extra base desde su regreso.

La incapacidad de Judge para jugar en el campo ha reducido la flexibilidad del equipo. Stanton está bateando .299 con 12 jonrones, 34 carreras impulsadas y un OPS de .953 esta temporada, pero su largo historial de lesiones hace que cualquier asignación en el jardín sea un riesgo. Debutó hasta mediados de junio debido a tendinitis en ambos codos. Después de jugar tres juegos consecutivos en el jardín la semana pasada, se perdió tres juegos consecutivos por molestias. Ha declinado especificar dónde ocurrió la incomodidad.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes