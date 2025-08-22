Jessica Pegula regresa al Abierto de Estados Unidos en medio de un bache

Supuestamente esta es la parte favorita de la temporada para Jessica Pegula. Ella misma lo dice.

¿Y por qué no lo sería?

Pegula se queda en su país. Compite ante a multitudes amigables y que la apoya. Juega en canchas duras, su superficie preferida. Y apunta hacia el éxito en el Abierto de Estados Unidos, que comienza el domingo, y que siempre ha amado por todas las razones antes mencionadas.

Además, ahora puede declarar que fue el escenario de su mejor actuación en un Grand Slam tras llegar a la final del año pasado.

Pero últimamente las cosas no le han salido como quería la jugadora de 31 años que nació en Nueva York y reside en Florida. Es la cuarta sembrada en Flushing Meadows; esa es la buena noticia. ¿La menos buena? Pegula llega al Abierto de Estados Unidos habiendo perdido cuatro de sus últimos seis partidos individuales, incluyendo su eliminación en la primera ronda de Wimbledon —su derrota más temprana de un major en cinco años— y Washington el mes pasado, así como derrotas en la segunda ronda en Montreal y Cincinnati este mes.

“No siento realmente que esté jugando un gran tenis. A veces sí, pero me siento muy inestable, un poco descuidada, lo cual no me gusta. Realmente me molesta. Soy un poco perfeccionista, así que no me gusta tener que decir eso”, dijo Pegula, cuyos padres son dueños de los Bills de Buffalo de la NFL y los Sabres de Buffalo de la NHL.

“Siento que he pasado por fases en mi carrera —algunos torneos— donde me siento así, a veces, y tienes que averiguar cómo salir de eso y no sentir lástima por ti misma o poner excusas”, agregó. “Tengo que resolverlo”.

Con su actuación en el Abierto de Estados Unidos 2024 inició una serie de cuatro apariciones consecutivas en finales de Grand Slam por mujeres estadounidenses, incluyendo títulos para Madison Keys en el Abierto de Australia y Coco Gauff en el Abierto de Francia, y cambió todo para Pegula, personalmente.

Recuerden, Pegula estaba 0-6 en cuartos de final de Grand Slam hasta que sorprendió a la entonces número uno Iga Swiatek 6-2, 6-4.

Luego, Pegula eliminó a la subcampeona del Abierto de Francia 2023, Karolina Muchova, en tres sets, antes de perder ante la actual número uno Aryna Sabalenka 7-5, 7-5 en la final del Abierto de Estados Unidos.

“Hay un poco más de presión”, dijo Pegula sobre cómo su mentalidad es diferente esta vez, “pero al mismo tiempo, (hay) un poco más de confianza. Al entrar en esta serie el año pasado, no había tanta presión, pero también estaba un poco preocupada por cómo me iría”.

