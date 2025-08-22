Taylor Fritz regresa al US Open, pero no se presiona para ganar el Grand Slam

Tan personalmente satisfactorio y beneficioso para su carrera como fue el segundo lugar de Taylor Fritz en el Abierto de Estados Unidos 2024, ha intentado no pensar en eso en esta ocasión en Flushing Meadows. En realidad quiere permanecer pensando en el presente.

"Honestamente, estoy tratando de no pensar en el año pasado allí", dijo Fritz en entrevista con The Associated Press. "Quiero hacer todo igual que la última vez: no mirar hacia adelante en el cuadro, no pensar en el final del torneo".

Fritz y la afición deberían esperar grandes cosas cuando comience a disputar el domingo el último torneo de Grand Slam de la temporada, pues el californiano de 27 años ha tenido un notable periodo en los últimos 12 meses.

Dos de las últimas cuatro derrotas de Taylor Fritz en Slams fueron contra Sinner o Alcaraz. Fritz alcanzó el cuarto lugar de la clasificación general, el mejor puesto de su carrera, solo detrás del número 1 Jannik Sinner, el número 2 Carlos Alcaraz y el número 3 Alexander Zverev.

Además, llegó a la en Nueva York antes de perder contra Sinner —la primera aparición en un partido por el título para un hombre estadounidense en cualquier torneo de Grand Slam desde 2009— Fritz también perdió con Sinner en la final de las Finales ATP en Italia en noviembre y ante Alcaraz en las semifinales de Wimbledon el mes pasado.

"Contra un jugador así, si no te presentas y juegas con iniciativa al avanzar, aplicas presión, entonces dejas que él dicte", dijo Gabriel Diallo sobre Fritz tras perder contra él en el All England Club, "y el resultado será el que ocurrió hoy".

Un gran servicio, un gran derechazo y un juego de devolución cada vez más efectivo han elevado a Fritz hacia la cima del tenis masculino, incluso si él, como muchos otros, no ha logrado aún ganar un major en esta era de dominio de Sinner y Alcaraz.

Fritz estuvo cerca de poner fin a la sequía de campeones de slams estadounidenses el año pasado en el U.S. Open. Está muy consciente de que ningún hombre de su país ha ganado un trofeo de individuales en un major desde Andy Roddick en el Abierto de Estados Unidos de 2003.

"No siento que tenga la responsabilidad de hacerlo, ni siento que la gente cuente conmigo ni nada. Creo que toda la presión que siento es solo la presión que me pongo a mí mismo", dijo Fritz. "Soy un competidor, he dedicado toda mi vida a jugar al tenis, y eso es lo que realmente quiero, ganar un Slam. Así que la presión definitivamente viene de mi deseo, y no de ningún otro lugar".

Su entrenador, Michael Russell, cree que sus mejores resultados se deben a que está más en forma y que mejoró su resistencia, lo que le permite tener la capacidad para disputar partidos largos.

Por ejemplo, ganó un par de partidos a cinco sets en las dos primeras rondas en Wimbledon.

"Todavía hay bastantes cosas que puede mejorar, y está dispuesto a hacerlo. Es muy terco, lo que lo hace un gran jugador, pero también ha sido más receptivo y dispuesto a trabajar en algunas cosas", dijo Russell.

El recuerdo más destacado del último U.S. Open para Fritz fue cuando eliminó en la semifinal a su amigo y compatriota Frances Tiafoe.

"Sentimientos como esos", dijo Fritz sobre ganar su primera semifinal importante, "son las razones por las que me gusta competir y por las que me gusta jugar al tenis. Qué bien se sienten esos momentos".

Aún así, eso no significa que haya revisado imágenes de ese partido, o de cualquier otro, de esas dos semanas.

Todavía no, de todos modos.

Howard Fendrich ha sido el escritor de tenis de AP desde 2002. Encuentra sus historias aquí: https://apnews.com/author/howard-fendrich.

