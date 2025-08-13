Jefe de la Liga Premier pide paciencia mientras se prolonga el caso legal del Man City

El máximo dirigente de la Liga Premier pidió paciencia el miércoles mientras el caso legal que involucra al Manchester City se prolonga otra temporada.

El City fue acusado por la liga inglesa en febrero de 2023 de cometer más de 100 infracciones financieras, incluyendo proporcionar información engañosa sobre sus fuentes de ingresos. Una comisión independiente escuchó los argumentos del caso entre septiembre y diciembre del año pasado, pero no se ha alcanzado un veredicto.

La sanción podría llegar al extremo de la expulsión de la máxima categoría. El City siempre ha negado los cargos.

El asunto se cierne sobre el inicio de otra campaña de la Premier, ya que la temporada 2025-26 arranca el viernes. Pero Richard Masters, el director ejecutivo de la Premier, reiteró que la liga no tiene control ni voz sobre los tiempos.

En una entrevista con el medio británico Sky Sports News por qué la liga no podía acelerar el proceso, Masters dijo: “No puedo responder a esa pregunta específica. Todo lo que puedo decirte es sobre el sistema y cómo funciona".

“Quiero decir, es un poder judicial independiente, esencialmente. Así que una vez que las acusaciones, el cargo, han sido presentados, van ante un panel independiente, que fue seleccionado de manera independiente, y ellos están a cargo del proceso y sus tiempos. Ellos escuchan el caso, deciden el resultado, y no tenemos influencia sobre eso, sobre ello o su tiempo. Eso es correcto desde un punto de vista de independencia", indicó.

“Mi frustración es irrelevante”, agregó. “Solo tengo que esperar y los procesos legales rara vez toman menos tiempo del que anticipaste, pero tenemos que ser pacientes".

La Premier en el extranjero

La Liga de España acaba de aprobar una solicitud para que un partido, entre Villarreal y Barcelona, se juegue en Estados Unidos en diciembre y se le preguntó a Masters si la Premier tenía un deseo similar de llevar un duelo al extranjero.

Masters dijo que la necesidad ha disminuido.

“Examinamos el partido 39 hace tiempo, con mucha controversia. Lo recuerdo muy claramente," comentó Masters sobre una polémica propuesta en 2008 de escenificar una fecha extra de partidos en el extranjero. “Nuestro objetivo en ese momento, al pensar en ello, era ayudar a hacer crecer la Premier en todo el mundo.

“Y hemos podido hacer eso a través de diferentes medios, a través de brillantes asociaciones de transmisión, a través de la tecnología digital, invirtiendo en otras áreas, como el torneo Summer Series que acabamos de tener en Estados Unidos, y ahora la Premier es una liga genuinamente global. Hay miles de millones de personas que sintonizarán durante los próximos nueve meses para ver la acción de la Premier. Así que hemos logrado ese objetivo por diferentes medios, esa necesidad ha desaparecido".

