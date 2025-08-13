Bournemouth ficha a Diakite para reforzar la defensa tras ventas por 200 millones de dólares

Bournemouth reforzó su menguada defensa al fichar el miércoles al defensa central Bafodé Diakité, procedente del Lille de Francia, en un acuerdo valorado en hasta 40 millones de euros (47 millones de dólares).

El club de la Liga Premier inglesa prácticamente vendió a todo su bloque defensivo titular durante el mercado de pases: los defensas centrales Dean Huijsen e Illia Zabarnyi y el lateral izquierdo Milos Kerkez. También se desprendió del arquero Kepa Arrizabalaga. Las operaciones han generado alrededor de 200 millones de dólares.

Diakité, de 24 años, jugó anteriormente con Tolosa y disputó 107 partidos Lille en todas las competiciones.

Podría debutar con Bournemouth en la visita Liverpool el viernes, en el partido inaugural de la temporada de la Liga Premier.

___

