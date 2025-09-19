Jayden Daniels de Commanders no jugará contra Raiders el domingo por lesión en la rodilla

El quarterback de los Commanders de Washington Jayden Daniels no jugará en el partido del domingo contra los Raiders de Las Vegas debido a una lesión en la rodilla izquierda, siendo esta la primera vez que se perderá un inicio desde que ingresó a la NFL la temporada pasada.

"Simplemente no estaba completamente listo aún", afirmó el viernes el entrenador de los Commanders, Dan Quinn.

"Lo dije al principio: íbamos a ser muy diligentes en su regreso al juego y asegurarnos de no omitir ningún paso", comentó Quinn. "Así que vamos a ser inteligentes, no solo rápidos. El jugador quiere hacer todo, todo el tiempo. Así es él como competidor, lo cual me encanta".

Por tercer día consecutivo, Daniels no pudo practicar completamente el viernes; no estuvo en el campo con el resto del equipo durante la parte del entrenamiento abierta a los medios, y los Commanders lo incluyeron oficialmente como "limitado" en el reporte de lesionados.

Marcus Mariota reemplazará a Daniels en la alineación y hará su primer inicio desde 2022 con los Atlanta Falcons. Mariota, la segunda selección global en el draft de 2015 después de ganar el Trofeo Heisman en Oregon, participó en tres juegos en relevo de Daniels la temporada pasada. Mariota fue suplente con los Eagles de Filadelfia en 2023.

"Lo bueno de esto es que tenemos repeticiones acumuladas con Marcus. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que, honestamente, para mí, nada realmente cambia. Obviamente, no tener a Jayden — él es una gran parte de nuestra ofensiva y de nuestro equipo. Es uno de nuestros líderes. Somos mejores con él en el campo", expresó el receptor Terry McLaurin, agregando que él y Mariota han pasado tiempo trabajando juntos después de las prácticas para "repeticiones adicionales".

"Pero al mismo tiempo, el plan de juego no cambia con Marcus ahí. Tienen similitudes en su movilidad. Nadie es como Jayden fuera del bolsillo, pero Marcus tiene la capacidad de extender jugadas", dijo McLaurin. "Y con su — no solo su madurez, sino su — su astucia de veterano, (Mariota) aporta una calma a nuestra ofensiva que realmente destaca".

Daniels no participó en las prácticas del miércoles y jueves debido a la rodilla y llevaba una rodillera en la pierna izquierda en el vestuario.

Quinn se negó a discutir detalles específicos sobre la lesión del Novato Ofensivo del Año de la NFL de la AP, quien se lesionó en la derrota de Washington 27-18 ante los Packers de Green Bay en la semana dos. Daniels fue capturado cuatro veces y enfrentó presión durante todo el juego por parte de una defensiva de los Packers con muchos blitzes.

"Definitivamente estamos alentados por el progreso que se está logrando", manifestó Quinn el viernes cuando se le preguntó sobre cuánto tiempo podría estar Daniels fuera de juego.

Daniels realizó trabajo de rehabilitación en la rodilla e hizo ejercicios de movimiento y lanzamiento por su cuenta esta semana, pero Quinn dijo que quería verlo participar en la práctica con sus compañeros antes de permitirle jugar en un partido.

Mariota fue descansado durante el campamento de entrenamiento y la pretemporada de este año debido a una tendinitis de Aquiles y dijo que se ha sentido normal nuevamente desde hace un par de semanas.

