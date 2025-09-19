Astros activan al mexicano Isaac Paredes y mandan al cubano Yordan Álvarez a la lista de lesionados

Los Astros de Houston activaron al infielder mexicano Isaac Paredes de la lista de lesionados y colocaron al jardinero izquierdo cubano Yordan Álvarez en la lista de lesionados de 10 días antes de su partido inaugural de la serie contra los Marineros de Seattle el viernes por la noche.

Paredes sufrió una distensión en el tendón de la corva derecha en Seattle el 19 de julio mientras corría a primera base tras un sencillo. Comenzó a correr, hacer trabajo de campo y batear a principios de septiembre.

Paredes estaba bateando para .259 con 19 jonrones y 50 carreras impulsadas esta temporada antes de la lesión.

Álvarez, quien fue colocado en la lista de lesionados retroactivo al martes, sufrió un esguince en el tobillo izquierdo después de anotar en la primera entrada de un juego el lunes por la noche contra los Rangers.

El manager de Houston, Joe Espada, dijo el martes que Álvarez tiene un esguince de tobillo "bastante significativo" que "lo mantendrá fuera por un tiempo".

Después de anotar desde primera base por un error de lanzamiento del pitcher de los Rangers, Jack Leiter, en un sencillo dentro del cuadro del boricua Carlos Correa en la primera entrada el lunes, Álvarez se torció el tobillo y cojeó hacia el dugout. Fue atendido por un entrenador atlético fuera de la caseta de los Astros y luego ayudado a bajar los escalones.

Álvarez está bateando para .273 con seis cuadrangulares y 27 producidas, pero el tres veces All-Star ha estado limitado a 48 juegos esta temporada después de que una fractura en la mano derecha lo obligara a perderse 101 juegos.

En un movimiento correspondiente, los Astros transfirieron al lanzador derecho Kaleb Ort a la lista de lesionados de 60 días.

Los Astros y los Marineros están empatados en la cima de la División Oeste de la Liga Americana y han dividido la serie de la temporada 5-5 hasta ahora, entrando en la serie de este fin de semana.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes