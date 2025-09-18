Bravos vencen a Nacionales 9-4 y los barren; Ozuna impulsa 3 carreras

El dominicano Marcell Ozuna impulsó tres carreras, Matt Olson conectó un jonrón en solitario y los Bravos de Atlanta completaron una barrida de cuatro juegos al doblegar el miércoles 9-4 a los Nacionales de Washington.

Ozuna bateó un sencillo al jardín derecho en la sexta entrada para impulsar a Ozzie Albies y Drake Baldwin, empatando el juego 3-3. Su doble al derecho en la octava impulsó a Ha-Seong Kim para poner la pizarra 6-3.

Olson disparó su 28º jonrón de la temporada en la quinta entrada.

El abridor de los Bravos, Hurston Waldrep (5-1), dominó a los primeros 13 bateadores de los Nacionales y ponchó a ocho en cinco entradas antes de que CJ Abrams conectara un sencillo en la cuarta. Permitió tres carreras en la quinta.

Baldwin impulsó al venezolano Ronald Acuña Jr. con un doble para poner a los Bravos en la pizarra en la sexta. Un sencillo remolcador de Nacho Álvarez Jr. le dio a Atlanta una ventaja de 4-3.

Albies, Kim y Michael Harris II remolcaron carreras en una novena entrada de tres anotaciones.

Dylan Crews, Robert Hassell III y James Wood tuvieron carreras impulsadas en la quinta entrada para dar a los Nacionales una ventaja de 3-0.

El relevista de Washington, Clayton Beeter (0-3), permitió dos carreras limpias al laborar dos tercios de entrada en la sexta.

Por los Bravos, el venezolano Acuña de 5-3 con dos anotadas. El dominicano Ozuna de 5-3 con tres impulsadas.