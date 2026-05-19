Jason Kidd deja de ser entrenador de los Mavericks, a 2 semanas de la llegada de nuevo presidente

Jason Kidd dejó de ser el entrenador de los Mavericks de Dallas el martes, luego de cinco temporadas y dos semanas después de que el club contrató al exejecutivo de los Raptors de Toronto Masai Ujiri como su presidente y gobernador.

El equipo informó el martes que se separaba de Kidd, y describió la medida como un acuerdo mutuo. El base miembro del Salón de la Fama condujo a la franquicia a su único campeonato como jugador en 2011.

El 5 de mayo, cuando se le preguntó sobre el futuro de Kidd en su presentación, Ujiri evitó comprometerse y señaló que hablaría con el estratega mientras evaluaba todos los aspectos del equipo.

Kidd dirigió dos largas campañas de playoffs con Luka Doncic, al llegar a las Finales de la NBA en 2024, dos años después de una derrota ante Golden State en el duelo por el cetro de la Conferencia Oeste.

Los Mavericks traspasaron a Doncic a los Lakers de Los Angeles durante la temporada 2024-25 y se quedaron fuera de los playoffs esa temporada y nuevamente en 2025-26.

Kidd, de 53 años, había dicho que esperaba con interés desarrollar a Cooper Flagg, la primera selección global del draft de 2025, quien ganó el premio al Novato del Año. En cambio, esa tarea recaerá en otra persona.

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