Chiefs: Rashee Rice a la cárcel tras dar positivo por marihuana y violar libertad condicional

Rashee Rice, un receptor de los Chiefs de Kansas City, fue condenado a cumplir 30 días de cárcel tras dar positivo por marihuana, en violación de los términos de su libertad condicional por su papel en un choque que dejó a varias personas heridas en una autopista de Dallas hace dos años.

La Fiscalía del Estado de Texas informó que Rice recibió la orden de ingresar a la cárcel ahora como parte de su sentencia original de julio pasado, cuando se declaró culpable de cargos de delito grave de tercer grado por colisión con lesiones corporales graves y hacer carreras en una autopista causando lesiones corporales.

Como parte de un acuerdo de culpabilidad el verano pasado, Rice fue sentenciado a cinco años de libertad condicional diferida y a 30 días de cárcel como condición de su libertad condicional, señalaron entonces los fiscales.

Los Chiefs declinaron hacer comentarios sobre el caso. Un mensaje enviado al abogado de Rice no recibió respuesta de inmediato.

"Estamos al tanto del informe y declinaremos hacer más comentarios por el momento”, dijo el portavoz de la NFL, Brian McCarthy.

El momento coincide con la fase de entrenamientos de temporada baja de la NFL, lo que podría significar que el jugador de 26 años se pierda las actividades organizadas del equipo y el minicampamento esta primavera.

Rice conducía un SUV Lamborghini Urus a 119 millas por hora (191 km/h) el 30 de marzo de 2024, cuando realizó “múltiples maniobras agresivas alrededor del tráfico” y chocó contra otros vehículos, indicaron los fiscales. Los fiscales añadieron que, tras el choque en la North Central Expressway, Rice no verificó el estado de las personas en los otros vehículos y huyó a pie.

En el campamento de entrenamiento previo a la temporada pasada, Rice manifestó que había “cambiado por completo” y que había madurado a partir de la experiencia, que incluyó una suspensión de seis partidos por violar la política de conducta personal de la liga.

“Hay que aprender de cosas así”, expresó Rice. “He aprendido y he aprovechado la posibilidad de aprender de algo así”.

Rice ha jugado partes de tres temporadas, perdiéndose tiempo por la suspensión y por una lesión de rodilla. Ayudó a Kansas City a ganar el Super Bowl en la temporada 2023.

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