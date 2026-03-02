Stay up to date with notifications from The Independent

James Harden ayuda a los Cavs a ganar de visita pese a jugar con el pulgar roto

CAVALIERS-NETS
CAVALIERS-NETS (AP)

Todavía recuperándose de un pulgar roto, James Harden regresó el domingo con éxito con los Cavaliers de Cleveland.

Harden sumó 22 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias en la victoria de Cleveland por 106-102 en la cancha de los Nets de Brooklyn. El 11 veces All-Star acertó 4 de 7 desde la línea de 3 puntos.

Harden, de 36 años, se perdió dos partidos después de fracturarse el pulgar derecho durante la victoria del martes por la noche por 109-94 sobre los Knicks de Nueva York.

"Se podía ver en la primera mitad que no está al 100%, obviamente2, admitió el entrenador de Cleveland, Kenny Atkinson. “Pero en la segunda mitad tuvo ese tramo en el que estábamos teniendo dificultades; como que tomó el control, fue a la línea de tiros libres, encestó un par de triples, así que eso fue bueno”.

Harden fue adquirido en un canje del 3 de febrero de los Clippers de Los Ángeles. El veterano promedia 19,3 puntos, 8,0 asistencias y 5,1 rebotes en ocho partidos con Cleveland.

Relacionados

Anotó ocho puntos en la primera mitad ante Brooklyn, y los Nets se fueron al descanso con ventaja de 52-46. Pero Cleveland reaccionó en la segunda mitad.

Harden encestó dos tiros libres y convirtió una jugada de cuatro puntos para ayudar a los Cavs a tomar una ventaja de 70-64 con 4:40 por jugar en el tercer cuarto.

“Lo necesitábamos esta noche. Obviamente, jugando limitado, aun así jugó muy bien”, expresó Atkinson.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

