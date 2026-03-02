Harden anota 22 puntos con el pulgar roto y los Cavaliers vencen 106-102 a los Nets

James Harden anotó 22 puntos tras volver a la alineación con un pulgar roto y los Cavaliers de Cleveland rompieron una racha de dos derrotas con una victoria el domingo 106-102 sobre los Nets de Brooklyn.

Harden se perdió dos partidos después de fracturarse el pulgar a principios de la semana. Se recuperó y encestó 5 de 9 tiros de campo, 4 de 7 desde la línea de 3 puntos y 8 de 12 desde la línea de tiros libres, además tuvo nueve rebotes y ocho asistencias. Se lesionó en la victoria en casa el martes por 109-94 sobre Nueva York. Las radiografías del miércoles mostraron una fractura no desplazada de la falange distal. Los Clippers de Los Ángeles enviaron al veterano a Cleveland el 4 de febrero.

Jarrett Allen anotó 20 unidades y Evan Mobley sumó 16 tantos y 13 rebotes, mientras los Cavaliers mejoraron a 12-1 en sus últimos 13 partidos contra los Nets. Sam Merrill terminó con 15 puntos y Dennis Schroder aportó 10.

Michael Porter Jr. anotó 26 tantos atinando 10 de 17 en tiros, y Danny Wolf agregó 23 puntos y nueve rebotes para Brooklyn, que perdió su octavo partido consecutivo y el undécimo de sus últimos 13. Nolan Traore contribuyó con 17 puntos y Grant Nelson con 11, y los Nets cayeron a 15-45 en la temporada.

