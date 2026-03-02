Timberwolves se imponen 117-108 a Nuggets y los superan en la Conferencia Oeste

Anthony Edwards anotó 21 puntos, Bones Hyland consiguió 15 de sus 18 unidades en la primera mitad ante su exequipo, y los Timberwolves de Minnesota se colocaron un partido por delante de Denver en la Conferencia Oeste con una victoria 117-108 sobre los Nuggets el domingo.

Minnesota barrió su gira de tres partidos para mejorar a 38-23 y saltar al cuarto puesto del Oeste, al vencer a Denver por primera vez en cuatro enfrentamientos esta temporada.

Solo dos partidos separan a Houston, tercer preclasificado, y a los Lakers de Los Ángeles, sextos, con LA listo para recibir a Sacramento más tarde el domingo.

“Todos en la liga saben lo que está en juego cuando miras la clasificación, y cada noche estos partidos se sienten tan grandes”, comentó el entrenador de los Timberwolves, Chris Finch, antes del salto inicial.

Nikola Jokic terminó con 35 puntos, 13 rebotes y nueve asistencias, pero no pudo llevar a los Nuggets por encima de sus rivales de la División Noroeste. Jamal Murray sumó 25 tantos con 9 de 22 en tiros, incluidos 4 de 6 desde la línea de tres puntos.

Denver ha perdido cuatro de seis partidos desde el receso del Juego de Estrellas. Los Nuggets no han contado con el ala-pívot Aaron Gordon desde el 30 de enero por una lesión en el tendón de la corva, y Peyton Watson también está fuera por una distensión en el tendón de la corva.

