Cedric Coward anotó 22 puntos, Javon Small igualó su mejor estadística de la temporada con 19 unidades desde la banca y los Grizzlies de Memphis ganaron el viernes el Grupo B del Oeste en la Copa NBA al derrotar 114-109 a los Timberwolves de Minnesota.

Ty Jerome sumó 18 puntos y Cam Spencer añadió 16 por los Grizzlies, que han ganado ocho de sus últimos nueve partidos.

Ayo Dosunmu encabezó a Minnesota con 27 puntos y ocho asistencias.

Jonathan Kuminga anotó 19 puntos y Bones Hyland aportó 16 desde la banca por los Wolves, que encestaron apenas 14 de 23 tiros libres. Minnesota llegó al partido con el peor porcentaje de la liga desde la línea, con 69,6%.

Minnesota, que ya no contaba con el lesionado Anthony Edwards, jugó sin su principal base, LaMelo Ball, quien se torció el tobillo izquierdo en la victoria del miércoles en Oklahoma City y será evaluado día a día. Ball promedia 17,3 puntos por partido y 5,7 asistencias, la cifra más alta del equipo.

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