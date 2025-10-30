Jalen Johnson y Hawks vencen 117-112 a Nets tras lesión de rodilla de Trae Young

Jalen Johnson anotó 23 puntos, y los Hawks de Atlanta resistieron apenas para imponerse el miércoles 117-112 sobre unos Nets de Brooklyn que no han ganado aún en la temporada.

Los Hawks salieron adelante después de perder a su estrella Trae Young por un esguince en la rodilla derecha en el primer cuarto.

Young se lesionó cuando su compañero Mouhamed Gueye cayó y chocó con su rodilla. El cuatro veces elegido al Juego de Estrellas se agarró la rodilla con dolor evidente tras la colisión y pronto fue descartado para el resto del encuentro.

Había anotado seis puntos en siete minutos.

Nickeil Alexander-Walker anotó 18 puntos, Luke Kennard añadió 17 y Onyeka Okongwu contabilizó 12 unidades, además de establecer su mejor estadística de rebotes en la campaña con 14, por los Hawks.

Michael Porter Jr. anotó 32 puntos, su máxima cifra de la temporada, por los Nets, que cayeron a 0-5 por primera vez desde la temporada 2015-16, cuando perdieron sus primeros siete compromisos. Cam Thomas anotó 19 puntos al embocar seis de 20 disparos, en tanto que Nic Claxton totalizó 18 unidades y 12 rebotes.

