Jalen Johnson anota 22 puntos y Hawks arrollan 128-108 a Pacers, que siguen sin ganar

Jalen Johnson anotó 22 puntos y consiguió 13 rebotes, Nickeil Alexander-Walker aportó 21 tantos, y los Hawks de Atlanta aplastaron el viernes 128-108 a los Pacers de Indiana, que no han ganado en esta campaña.

Pascal Siakam terminó con 18 puntos y cinco asistencias, mientras que Jarace Walker agregó 17 unidades a la causa de los Pacers, que tienen un récord de 0-5 y están lidiando con una serie de lesiones.

El equipo anunció el viernes que el alero Obi Toppin se perderá al menos tres meses debido a una fractura por estrés en su pie derecho, que requerirá cirugía. Tyrese Halliburton, dos veces elegido al Juego de Estrellas, podría perderse toda la temporada después de romperse el tendón de Aquiles derecho en el séptimo partido de las Finales que Indiana perdió ante Oklahoma City.

Los Pacers también están sin los titulares Bennedict Mathurin (pie) y Andrew Nembhard (distensión en el hombro izquierdo), así como T.J. McConnell (tirón en el tendón de la corva izquierda).

Los Hawks jugaron sin Trae Young, cuatro veces seleccionado al Juego de Estrellas, quien se torció la rodilla derecha contra los Nets el miércoles por la noche.

