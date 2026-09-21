Jalen Hurts, de Eagles, responde a sus críticos con una serie ganadora ante Titans

Jalen Hurts les mostró a los Titans de Tennessee —y a cualquiera que estuviera mirando— lo bien que puede jugar como quarterback.

Hurts, sin tiempos fuera, con 1:56 por jugar y con los Eagles abajo por tres puntos el domingo, condujo una serie de nueve jugadas y 65 yardas que terminó con un pase de touchdown de 3 yardas a Darius Cooper cuando quedaban 9 segundos, para darle a Filadelfia una victoria de 24-20.

"Esa serie avanzando por el campo fue una serie enorme”, dijo el entrenador de los Eagles, Nick Sirianni.

La actuación estelar de Hurts en el momento decisivo llegó después de comentarios de Jeffery Simmons, de Tennessee, en la previa del partido, en los que el tackle defensivo Pro Bowl dijo que una clave para los Titans sería hacer que Hurts jugara como quarterback. Simmons explicó el comentario después del juego al señalar que los Titans querían mantener a Hurts dentro de la bolsa de protección.

“Lo escuché”, manifestó Hurts. “Contento de que ganamos”.

Hurts terminó con 26 completos en 37 intentos para 264 yardas, con dos touchdowns y dos intercepciones. En la última serie completó 6 de 8 para 61 yardas, incluido un pase de 20 yardas por la banda derecha a Dontayvion Wicks y un envío de 19 yardas por la banda izquierda a DeVonta Smith hasta la yarda 3 de los Titans. Luego encontró a Cooper en la parte trasera de la zona de anotación, y el agente libre no reclutado de segundo año, procedente de Tarleton State, hizo una recepción en salto para su primer touchdown en la NFL.

"Sabía que Darius Cooper estaría listo para hacer una jugada cuando necesitara hacer una jugada”, afirmó Sirianni.

El entrenador de Filadelfia también sabía que Hurts mantendría la calma bajo presión.

"Orgulloso de la manera en que jugó y de la determinación que mostró, pero así es él. Eso no me sorprende. Es así todos los días. Siempre en el momento. Es un gran ejemplo de cómo tus hábitos se imponen en este momento. No puedes esperar ser alguien diferente si no has practicado eso todo el tiempo. Y así es Jalen”, señaló.

Hurts dijo que la última serie fue emblemática de su enfoque durante los cuatro cuartos.

"El mismo enfoque al final del partido es el mismo enfoque durante todo el partido. Gran concentración y aplomo al llegar y poder mantener eso durante el juego. A eso se redujo”, dijo.

Qué funciona

Hurts sigue conectando con los receptores en jugadas explosivas por pase, un énfasis para los Eagles bajo el nuevo coordinador ofensivo Sean Mannion. Después de completar tres pases de más de 30 yardas en la Semana 1, Hurts tuvo tres jugadas de al menos 22 yardas contra Tennessee, incluidas esas conexiones cruciales con Wicks y Smith en la última serie.

Qué necesita ayuda

La protección de pase sigue siendo un problema para la línea ofensiva de los Eagles, que ha permitido seis capturas en dos semanas. Hurts estuvo bajo presión con frecuencia contra los Titans, aunque menos que contra los Commanders la semana anterior.

Al alza

Smith terminó con 10 recepciones para 117 yardas y un touchdown, elevando su total en dos partidos a 13 atrapadas para 170 yardas en su nuevo rol como receptor número 1 después de que Philadelphia traspasó a A.J. Brown en la temporada baja.

A la baja

El juego terrestre de Philadelphia se ha estancado en las primeras dos semanas. Excluyendo las yardas por tierra de Hurts, los Eagles suman 163 yardas terrestres en dos semanas, incluidas 73 contra los Titans.

Lesiones

El corredor Saquon Barkley (golpe tipo “stinger”) se lesionó en la primera jugada del partido. Regresó temprano en la segunda mitad y terminó con 9 yardas en cuatro acarreos. Después de liderar a Philadelphia en la Semana 1 con 77 yardas por recepción y dos anotaciones, el ala cerrada Dallas Goedert (rodilla) tuvo una recepción para 4 yardas antes de salir en el segundo cuarto.

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