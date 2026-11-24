Jalen Green anotó 25 puntos, Devin Booker sumó 22 y los Suns de Phoenix derrotaron en tiempo extra la noche del lunes por 123-119 a los Pelicans de Nueva Orleans.

Collin Gillespie anotó cinco de sus 18 puntos en el tiempo extra, y Miles Bridges aportó 13 y 11 rebotes para Phoenix, que ganó su cuarto partido consecutivo y, a la vez, le propinó a Nueva Orleans su cuarta derrota seguida.

Jordan Poole anotó 28 —todos en los primeros tres cuartos— y Zion Williamson agregó 25 por los Pelicans, que han perdido 10 de 11 desde que comenzaron 4-4.

Saddiq Bey añadió 21 puntos y Jeremiah Fears repartió 11 asistencias para New Orleans pero falló 14 de 17 tiros contra Phoenix. Trey Murphy también tuvo dificultades mientras intenta recuperar el ritmo tras una molestia en la rodilla que lo había marginado en siete de los ocho partidos anteriores de New Orleans. Encestó 4 de 14 en tiros de campo y 1 de 6 desde la línea de 3 puntos.

Los Suns se despegaron de forma definitiva con una racha de 10-4 durante el tiempo extra que incluyó un tiro en suspensión de Booker, una bandeja de Gillespie mientras recibía falta y un triple de Bridges.

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