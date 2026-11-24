Jaden McDaniels anotó 34 puntos, la mejor marca de su carrera, y los Timberwolves de Minnesota arrollaron 142-116 a los Nets de Brooklyn la noche del lunes.

Ayo Dosunmu sumó 23 unidades y seis jugadores de los Timberwolves alcanzaron cifras de doble dígito. Terrence Shannon Jr. aportó 17 tantos y cinco asistencias desde la banca, y Jonathan Kuminga anotó 15.

McDaniels tuvo una actuación eficiente, con 12 de 16 en tiros de campo, y encestó sus cuatro intentos de triple. Anotó un tiro en suspensión al inicio del tercer cuarto para llegar a 30 puntos por tercera vez en su carrera en temporada regular. El alero de 2,06 metros también registró 10 rebotes y seis asistencias.

Minnesota estableció su máximo de la temporada en puntos, y Brooklyn permitió la mayor cantidad en la campaña.

Los Timberwolves han ganado dos seguidos y cuatro de cinco. La derrota fue la quinta consecutiva para unos Nets en dificultades.

Julius Randle enfrentó a su exequipo por primera vez desde que los Timberwolves lo traspasaron a Brooklyn. Tras dos temporadas con Minnesota, Randle fue canjeado en la pretemporada como parte de un intercambio entre cuatro equipos que ayudó a los Timberwolves a hacerse con el base LaMelo Ball, procedente de Charlotte.

Ball anotó 17 puntos en este partido.

Randle lideró a los Nets con 29 puntos en su regreso a Minnesota. Los Wolves lo homenajearon con un video tributo antes del partido. ___

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