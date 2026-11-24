Jordan Hawkins anotó 19 puntos, su máximo de la temporada, Buddy Hield aportó 17 y los Bulls de Chicago consiguieron 63 tantos desde la banca mientras resistieron la noche del lunes para vencer por 122-108 a los Cavaliers de Cleveland.

Matas Buzelis sumó 15 —todos en la primera mitad— mientras el entrenador de los Bulls, Tiago Splitter, repartió los minutos de juego tras la derrota 151-145 en tiempo extra ante Denver el domingo. Tre Jones terminó con 16 y nueve asistencias, y seis jugadores de los Bulls alcanzaron cifras de dos dígitos.

Chicago lanzó para un 45,8% de campo y encestó 20 de 49 en triples.

Donovan Mitchell encabezó a los Cavs con 28 puntos y James Harden añadió 21, después de que el escolta de 37 años anotara 51 en su partido anterior, una victoria 128-119 sobre Indiana el viernes.

Giddey se limitó a cuatro puntos, 11 asistencias y dos rebotes en 22 minutos.

Chicago lanzó para un 49% en la mitad y encestó 11 de 25 desde larga distancia, con Buzelis acertando cuatro triples.

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