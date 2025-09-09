Cecconi pierde juego sin hits en la 8va, Guardianes aplastan 10-2 a Reales y aspiran a ser comodín

Slade Cecconi llevó una propuesta para poner fin a la larga sequía de juegos sin hits de Cleveland hasta la octava entrada, y los Guardianes se impusieron 10-2 a Kansas City el lunes por la noche, superando a los Reales en la carrera por el comodín de la Liga Americana.

Cecconi (6-6) estaba a seis outs del primer juego sin hits en las mayores esta temporada —y el primero de Cleveland desde el juego perfecto de Len Barker en 1981— cuando Michael Massey de Kansas City conectó un sencillo al inicio de la octava.

En el lanzamiento número 95 de Cecconi, Massey conectó una recta con cuenta de 2-1 hacia el jardín entre izquierdo y central. El derecho recibió una cálida ovación del público en el Progressive Field antes de que Cecconi lograra que Carter Jensen bateara para una doble matanza.

Cleveland (73-70) ganó su cuarto juego consecutivo y superó a los Reales (73-71) para colocarse en el segundo lugar de la División Central de la Liga Americana. Cleveland comenzó la serie de cuatro juegos a dos y medio juegos detrás de Seattle por el tercer y último puesto de comodín.

Kyle Manzardo, Daniel Schneemann y Nolan Jones impulsaron dos carreras cada uno para Cleveland, que estableció máximos de temporada con 16 hits y siete dobles.

Los Guardianes castigaron a Ryan Bergert (2-2) con cuatro dobles productores y seis carreras en la cuarta entrada, abriendo una ventaja de 8-0. C.J. Kayfus, el venezolano Brayan Rocchio, Schneemann y Jones conectaron los dobles.

El campocorto All-Star de los Reales, Bobby Witt Jr., no estuvo en la alineación titular por tercer juego consecutivo debido a espasmos en la espalda.

Por los Reales, los venezolanos Salvador Pérez de 3-0 y Maikel García de 3-0.

Por los Guardianes, los venezolanos Brayan Rocchio bateó de 4-3 con dos carreras anotadas y una impulsada y Gabriel Arias de 3-1 con una anotada; y los dominicanos José Ramírez de 4-1 con una anotada y una remolcada, Ángel Martínez de 2-0.

