Aparentemente intercambio Parsons-Clark no afectaría la defensa terrestre de Packers

Colby Wooden había escuchado la especulación de que la defensa de los Packers podría tener problemas sin Kenny Clark, quien fue intercambiado en el acuerdo que trajo a Micah Parsons a Green Bay.

Toda esa charla incluso llegó al padre del tackle defensivo de los Packers.

"Mi papá me llamó el jueves", dijo Wooden. "(Él dijo): 'Hazme un favor. Cállalos.'"

Wooden y sus compañeros de equipo hicieron precisamente eso.

Los Packers limitaron a Detroit a 46 yardas por tierra en 22 acarreos en su victoria inaugural de la temporada por 27-13 sobre los Lions el domingo. David Montgomery y Jahmyr Gibbs, quienes se combinaron para correr 2.187 yardas y 28 touchdowns la temporada pasada, fueron limitados a 44 yardas en 20 acarreos.

Montgomery había corrido al menos 121 yardas en dos de sus últimas tres visitas a Lambeau Field y tuvo 96 yardas desde la línea de golpeo en la victoria de los Lions en Green Bay la temporada pasada. Corrió para 25 yardas en 11 acarreos y atrapó cuatro pases para 18 yardas el domingo.

Gibbs, una selección de Pro Bowl en dos ocasiones, tuvo nueve acarreos para 19 yardas y diez recepciones para 31 yardas.

"Solo hice mi trabajo, salí y detuve la carrera", dijo Wooden, quien tuvo un récord personal de seis tacleadas mientras su tiempo de juego aumentó en ausencia de Clark. "Lo tomé de manera personal, honestamente. Sentí que era algo irrespetuoso, como, 'Bueno, van a correr el balón.' Me propuse, disculpen, nos propusimos detener la carrera."

Green Bay se benefició del hecho de que los Lions estaban estrenando tres nuevos titulares en la línea ofensiva y jugando su primer partido con el nuevo coordinador John Morton, quien asumió después de que Ben Johnson se fuera para tomar el puesto de entrenador en jefe de los Bears de Chicago.

Aun así, esto representó una declaración de apertura bastante contundente para la defensa de Green Bay. Los Lions habían anotado un promedio de 33.2 puntos por partido, liderando la NFL la temporada pasada.

Esa defensa no tendrá mucho tiempo para prepararse para su próxima prueba.

Los Packers regresan a Lambeau Field el jueves por la noche para enfrentar a los Commanders de Washington, quienes corrieron para 220 yardas en 32 acarreos en una victoria por 21-6 sobre los Giants de Nueva York. Jayden Daniels corrió para 68 yardas mientras lanzaba para 233 yardas en ese juego. Jacory Croskey-Merritt, un novato seleccionado en la séptima ronda del draft, tuvo 82 yardas y un touchdown en diez acarreos.

"Es genial comenzar la semana con una victoria, dominar", dijo Wooden. "Pero tenemos que seguir así. Tenemos un buen equipo que viene el jueves. Sabemos que tenemos que estar listos para detener esa carrera y contener a ese quarterback."

Lo que está funcionando

La defensa logró cuatro capturas y nueve tacleadas para pérdida contra un equipo de Detroit que anotó un promedio de 33.2 puntos por partido, liderando la NFL el año pasado. Los Lions no consiguieron un touchdown hasta el último minuto del juego. Después de tener problemas al inicio de los partidos contra equipos de la NFC Norte el año pasado, los Packers tomaron una ventaja temprana de 17-3 esta vez al anotar en cada una de sus primeras tres series. Los Packers no perdieron el balón y solo fueron penalizados cuatro veces. Jordan Love nunca fue capturado.

Lo que necesita ayuda

Los Packers corrieron para 78 yardas en 25 acarreos, un promedio de solo 3.1 yardas por intento.

A la alza

El apoyador Edgerrin Cooper tuvo un récord personal de 12 tacleadas. El liniero defensivo Rashan Gary registró uno 1/2 capturas. El safety Evan Williams tuvo una intercepción en la zona roja. Daniel Whelan promedió 54.7 yardas en sus tres despejes y colocó dos de ellos dentro de la línea de 20 yardas de Detroit.

A la baja

Después de jugar casi el 90% de las jugadas ofensivas de Green Bay la temporada pasada, Sean Rhyan se encontró más en una rotación en la posición de guardia derecho con Jordan Morgan, selección de primera ronda de 2024. Rhyan aún estuvo en el campo alrededor de dos tercios del tiempo.

Lesiones

El esquinero Nate Hobbs (rodilla) no jugó. El esquinero Bo Melton (hombro), el liniero defensivo Brenton Cox (ingle), el tackle ofensivo Zach Tom (cadera) y el guardia Aaron Banks (tobillo) todos abandonaron el juego. No hubo información inmediata sobre su disponibilidad para el jueves.

Número clave

13 — Los Packers han ganado sus últimos 13 partidos inaugurales en casa para igualar la racha más larga de este tipo en la historia de la NFL. Los Dolphins de Miami ganaron 13 partidos inaugurales en casa consecutivos desde 1976-88.

Próximos pasos

Los Packers reciben a Washington el jueves y luego salen de gira para cuatro de sus próximos cinco juegos.

