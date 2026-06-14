Realmuto pega un jonrón de 3 carreras y los Filis vencen 9-8 a los Cerveceros

J.T. Realmuto conectó un jonrón de tres carreras y los Filis de Filadelfia anotaron cinco veces en la sexta entrada antes de resistir para imponerse 9-8 a los Cerveceros de Milwaukee el sábado por la noche.

Bryson Stott puso a los Filis arriba 4-3 con un doble productor en la sexta. Realmuto siguió con su cuarto cuadrangular de la temporada, y Bryce Harper añadió un elevado de sacrificio más tarde en el episodio.

El panameño Edmundo Sosa conectó un jonrón temprano mientras los Filis tomaron ventaja de 3-0. El dominicano Jhoan Durán lanzó una novena entrada perfecta para su 18vo salvamento.

El venezolano Jackson Chourio pegó dos jonrones y se fue de 5-4 con cuatro carreras impulsadas por Milwaukee.

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