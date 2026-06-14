Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Realmuto pega un jonrón de 3 carreras y los Filis vencen 9-8 a los Cerveceros

FILIS-CERVECEROS
FILIS-CERVECEROS (AP)

J.T. Realmuto conectó un jonrón de tres carreras y los Filis de Filadelfia anotaron cinco veces en la sexta entrada antes de resistir para imponerse 9-8 a los Cerveceros de Milwaukee el sábado por la noche.

Bryson Stott puso a los Filis arriba 4-3 con un doble productor en la sexta. Realmuto siguió con su cuarto cuadrangular de la temporada, y Bryce Harper añadió un elevado de sacrificio más tarde en el episodio.

El panameño Edmundo Sosa conectó un jonrón temprano mientras los Filis tomaron ventaja de 3-0. El dominicano Jhoan Durán lanzó una novena entrada perfecta para su 18vo salvamento.

El venezolano Jackson Chourio pegó dos jonrones y se fue de 5-4 con cuatro carreras impulsadas por Milwaukee.

___

Relacionados

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in