Jalen Brunson a un paso de la inmortalidad con los Knicks

Jalen Brunson podría estar jugando por algo más que un campeonato en estas Finales de la NBA.

Una victoria lo pondría en la conversación sobre quién es el mejor Knick de todos los tiempos y, al mismo tiempo, le daría un estatus de inmortalidad en el deporte de Nueva York.

Después de apenas cuatro años, aparece por todas partes en el libro de récords de una franquicia que ha existido desde que inició la NBA hace 80 años. Ya es tercero en la lista histórica del equipo en puntos en playoffs y los Knicks han avanzado en la postemporada todos los años desde 2022, cuando llegó Brunson.

En las dos décadas anteriores, habían ganado una sola serie.

Ahora están en las Finales de la NBA por primera vez desde 1999, con la posibilidad de ganar su primer título desde 1973.

Patrick Ewing, Walt Frazier y Willis Reed son considerados ampliamente como los mejores jugadores en la historia de la franquicia. Si Brunson puede guiar ahora a los Knicks al título, hay argumentos para sostener que podría ser el mejor de todos.

“Bueno, ahora mismo mucha gente dice que es el mejor Knick de todos los tiempos por haberlos llevado a las finales y, obviamente, si gana un campeonato”, aseguró Frazier. “No creo que sea el mejor Knick de todos los tiempos —yo siempre digo que es Willis, y Willis decía que es Patrick, y Patrick dice que es Patrick. Así que definitivamente estaría en el Monte Rushmore. Lo pondremos ahí si puede traer este título”.

Brunson promedia 26,9 puntos en los playoffs, ligeramente por encima de sus 26 por partido en la temporada regular. El Jugador Más Valioso de las finales de la Conferencia Este hizo historia al llevar al equipo a las Finales. Élly su padre, Rick —asistente de los Knicks que jugó para ellos en 1999, cuando Jalen tenía poco menos de 3 años— se convertirán en el primer dúo padre-hijo en jugar unas finales para la misma franquicia.

Nada de esto se esperaba cuando Brunson firmó con Nueva York. A diferencia de. Victor Wembanyama, que llegó a San Antonio desde Francia como la primera selección del draft, Brunson mide apenas 1,88 metros y fue elegido en la segunda ronda del 2018.

Llegó a Dallas al mismo tiempo que Luka Doncic, y ver la facilidad con la que jugaba el esloveno le hizo dudar de sus propias capacidades.

“Me hizo como cuestionarme a mí mismo al ver cuánto tenía que trabajar realmente para estar en la posición en la que quería estar”, expresó.

Fue en gran medida suplente en sus cuatro temporadas en Dallas antes de que los Knicks gastaran más de 100 millones de dólares para llevárselo. Es probablemente la mejor decisión que han tomado.

Y, tomando en cuenta lo que Brunson ha hecho en Nueva York, fue una ganga.

Los Knicks tienen apenas dos títulos de la NBA, y la espera por un tercero ha durado tantas generaciones que Brunson se uniría fácilmente a íconos deportivos de Nueva York como Joe Namath, Derek Jeter o Reggie Jackson si gana.

Si lo consigue, la selección del segundo equipo All-NBA quedaría confirmada como una superestrella. Claro que también podría ocurrir lo contrario. Si Brunson tiene problemas contra los buenos escoltas defensivos de los Spurs y los Knicks pierden, habrá críticos que dirán rápidamente que necesitan más.

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El redactor de fútbol americano profesional de AP Dennis Waszak Jr., en Florham Park, Nueva Jersey, contribuyó a este reportaje.

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