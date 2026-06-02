Boca Juniors anuncia salida de técnico Úbeda tras duro golpe en la Libertadores

Boca Juniors anunció el martes la salida del técnico Claudio Ubeda tras la sorpresiva eliminación del club argentino en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”, informó Boca en un comunicado.

Úbeda, de 56 años, había llegado a Boca como asistente principal del entrenador Miguel Russo a mediados de 2025. Tras el fallecimiento del veterano estratega por cáncer de próstata en octubre del mismo año, la directiva boquense decidió que su ayudante quedara al frente del plantel el resto de la temporada.

La salida de Úbeda, cuyo contrato expiraba a fines de junio, se desencadenó a partir de la eliminación de Boca en la fase de grupos de la Libertadores al caer 1-0 ante Universidad Católica la semana pasada en La Bombonera. El club argentino no se despedía en esa instancia del certamen continental desde 1994.

Se trata séptimo técnico de Boca que deja el puesto bajo la gestión de Juan Román Riquelme, ídolo del club.

Antonio “Turco” Mohamed, flamante campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF con el Toluca de México, y Néstor Lorenzo, al frente de la selección Colombia que disputará el Mundial, son mencionados como candidatos al puesto.

Tras la Copa del Mundo, Boca disputará el repechaje de la Copa Sudamericana ante O´Higgins de Chile y el torneo Clausura local.

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