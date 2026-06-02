Aaron Judge fuera del juego de Yankees ante Guardianes por contusión ósea en hombro derecho

El toletero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, quedó fuera de la alineación titular para el juego del martes contra Cleveland debido a una contusión ósea en el hombro derecho, y podría perderse algunos días más.

“En las últimas dos semanas, más o menos, ha estado lidiando con algunas molestias en el hombro, algo más persistente”, explicó el mánager Aaron Boone antes del primer juego de la serie contra los Guardians. “Luego, durante el fin de semana, en los últimos dos juegos en Sacramento, creo que se convirtió en algo más que eso, y lo noté con algunos swings y esas cosas. Se volvió algo más que una simple molestia. Creo que lo estaba afectando”.

Boone señaló que las pruebas realizadas en el día libre del equipo el lunes revelaron la contusión, y que Judge tenía previsto reunirse con un médico del equipo el martes.

Judge está bateando para .248, con 17 jonrones y 38 carreras impulsadas. El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana tiene un jonrón en sus últimos 18 juegos desde el 10 de mayo y puso fin a una sequía de 11 juegos sin jonrón ni carrera impulsada con un batazo de dos carreras que definió el partido en la novena entrada para darle a los Yankees una victoria de 2-0 sobre Tampa Bay el 24 de mayo.

Judge llegó al juego contra Tampa Bay en una mala racha de 1 hit en 24 turnos que bajó su promedio de bateo a .246. Se había ido en blanco en 15 turnos al bate antes de conectar un sencillo en la primera entrada.

“Creo que probablemente es algo que lo ha estado afectando un poco últimamente, especialmente este fin de semana. Así que, ojalá, sea algo que podamos calmar aquí y dejar atrás”, añadió Boone.

Judge ganó el título de bateo la temporada pasada, cuando registró el mejor promedio de su carrera de .331, con 53 jonrones y 114 carreras impulsadas en 152 juegos. Se perdió 10 partidos del 26 de julio al 4 de agosto por una distensión del flexor en el codo derecho, sufrida en un tiro al plato el 22 de julio en Toronto. Se sometió a una inyección de plasma rico y no requirió cirugía en la temporada baja, aunque regresó a los jardines hasta el 5 de septiembre.

Cuando Judge se lesionó la temporada pasada, Giancarlo Stanton jugó 17 partidos en los jardines. Stanton ha estado fuera desde el 24 de abril por una distensión en la pantorrilla derecha.

El martes, José Caballero realizó su 22da apertura de su carrera en el jardín derecho y la tercera desde que fue adquirido de Tampa Bay en la fecha límite de cambios del 31 de julio.

Judge había sido titular en 52 de los primeros 59 juegos de New York en el jardín derecho. El novato Spencer Jones hizo cuatro aperturas en el jardín derecho antes de ser enviado a ligas menores el 23 de mayo, y Cody Bellinger ha sido titular en dos juegos.

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