Jaime Jaquez Jr. anota 28 puntos y lidera victoria 144-117 del Heat ante Hornets

El mexicano-estadounidense Jaime Jaquez Jr. anotó 20 de sus 28 puntos en la primera mitad para mantener su buen inicio de temporada en tiros de campo, y el Heat de Miami venció el martes 144-117 a los Hornets de Charlotte.

Bam Adebayo consiguió 26 unidades y Andrew Wiggins añadió 21 para el Heat, que ganó su tercer partido consecutivo después de perder el primero de la temporada contra Orlando. Jugaron sin su máximo anotador Norman Powell, quien había anotado 29 puntos en la victoria sobre Nueva York el domingo y fue descartado debido a una lesión en la ingle que sintió durante el entrenamiento matutino.

Jaquez lideró a los tiradores suplentes del Heat, que tuvieron ventaja de 58-33, acertando nueve de 14 tiros de campo. El escolta de tercer año, que fue la 18ma selección del Heat en 2023, tiene un 69% de efectividad en cuatro juegos (31 de 45). El Heat, que fue solo el 24mo en la NBA la temporada pasada en anotación, está promediando 132 puntos.

Pelle Larsson comenzó en lugar de Powell y contribuyó con 17 puntos y cinco rebotes para el Heat, que cerró la primera mitad con una racha de 11-0 en los últimos 3:13 para tomar una ventaja de 76-60.

